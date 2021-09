Aracaju amplia pontos de repescagem de vacina contra covid-19 para pessoas acima de 18 anos

Com mais de 40 mil pessoas sem ter iniciado o ciclo de imunização, com a primeira dose de vacina contra covid-19, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju amplia os pontos de vacinação. A partir desta quinta-feira, dia 30, a repescagem para pessoas acima de 18 anos estará disponível em 16 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

As unidades não fecharão para almoço. Para receber o imunizante, basta apresentar documento cm foto e comprovante de residência de Aracaju. Os pontos são: UBSs João Bezerra (Areia Branca), Niceu Dantas (Mosqueiro), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Celso Daniel (Santa Maria), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Joaldo Barbosa (Bairro América), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Maria do Céu ( Centro), Dona Jovem (Bairro Industrial), Carlos Fernandes (Lamarão), Eunice Barbosa (Coqueiral), Anália Pina (Almirante Tamandaré), José Machado de Souza (Santos Dumont), Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Carlos Hardmam (Soledade).

As idades que menos compareceram à vacinação seguem sendo as faixas entre 40 e 50 anos e entre 50 e 59 anos, grupos com menos de 60% de taxa de imunização.

Foto: Marcelle Cristinne