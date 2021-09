Aracaju anuncia nova antecipação de 2ª dose de AstraZeneca

A partir desta quinta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju (SMS) passa a antecipar a segunda dose de AstraZeneca para quem precisa recebê-la até 20 de outubro. Com isso, a Prefeitura de Aracaju pretende ampliar o quantitativo de pessoas com ciclo vacinal completo na capital sergipana. Atualmente, 58,54% da população acima de 18 anos já receberam as duas doses.

Para esta antecipação são esperadas 27.355 pessoas. Para atender o público, foram selecionados os seguintes pontos fixos: UBSs Cândida Alves, Augusto Franco, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca, Roberto Paixão, Externato São Francisco, Auditório anexo à Escola Presidente Vargas e os drive-thrus da Sementeira e do 28 BC.

Não é necessário apresentar código para receber segunda dose nos drive-thrus. A documentação necessária é cartão de vacinação (obrigatório), documento com foto e comprovante de residência de Aracaju.

Os pontos de vacinação não funcionarão domingo, dia 2.

Segunda dose da Pfizer

A segunda dose da Pfizer segue sendo disponibilizada para quem precisa completar o esquema vacinal até 31 de outubro. Os pontos de vacinação são: Unit, Uninassau, Pio Décimo, Estação Cidadania, UBS Santa Terezinha e drives da Sementeira e do 28 BC.

Foto André Moreira