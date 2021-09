Aracaju vacinará adolescentes de 12 e 13 anos contra a covid-19

A Prefeitura de Aracaju dará mais um importante passo na vacinação contra a covid-19 e imunizará os adolescentes de 12 e 13 anos, a partir desta quinta-feira, 30. Nesta nova fase do calendário municipal, a gestão também aplicará o reforço na população acima de 60 anos que tomou a segunda dose até o dia 15 de abril. Para o público priorizado nesta etapa, a vacina será disponibilizada em sete pontos fixos e no drive-thru do Parque da Sementeira. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, nesta quarta-feira, 29.

“É com muita felicidade que anuncio uma nova fase da nossa campanha de vacinação contra o coronavírus, com a inclusão dos adolescentes de 12 e 13 anos no calendário municipal. A partir desta quinta-feira, dia 30, de forma escalonada, os aracajuanos destas faixas etárias poderão ir a um dos postos de vacinação, com o documento de identificação e comprovante de residência, ou ao drive da Sementeira, depois do cadastro no Portal da Vacina. Com essa nova fase, Aracaju concluirá mais uma etapa importante, alcançando toda a população acima de 12 anos com a vacina. Temos trabalhado muito para vacinar todos os aracajuanos e estamos muito felizes pelo avanço da nossa campanha, que já alcançou mais de 84% dos aracajuanos com a primeira dose”, destacou o prefeito.

De acordo com o cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde, os adolescentes de 13 anos poderão receber a primeira dose desta quinta-feira, dia 30, até sábado, dia 2. Já os adolescentes de 12 anos serão imunizados de segunda-feira, dia 4, até quarta-feira, dia 6. Os aracajuanos destas faixas etárias terão à disposição sete pontos fixos para vacinação. São eles: Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA); Universidade Tiradentes (Farolândia); e UBS Santa Terezinha (Robalo).

Assim como os adolescentes, a população acima de 60 anos também poderá se dirigir aos postos, das 8h às 16h, para receber o reforço. Nestes locais, é necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em nome da pessoa ou dos pais. Outra opção é o drive-thru do Parque da Sementeira, que funciona das 8h às 17h. Para o drive, é necessário se cadastrar no portal “VacinAju”, e aguardar liberação do código autorizativo.

Repescagem

Paralelo à vacinação do novo grupo, a Prefeitura de Aracaju dará continuidade à repescagem para os aracajuanos que ainda não receberam a primeira dose da vacina e a imunização de gestantes acima de 18 anos. Estas pessoas poderão receber a D1 em 16 Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

São elas: UBS João Bezerra (Areia Branca); UBS Niceu Dantas (Mosqueiro); UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas); UBS Celso Daniel (Santa Maria); UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio); UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); UBS Joaldo Barbosa (Bairro América); UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); UBS Maria do Céu (Centro); UBS Dona Jovem (Bairro Industrial); UBS Carlos Fernandes (Lamarão); UBS Eunice Barbosa (Porto Dantas); UBS Anália Pina (Almirante Tamandaré); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont); UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); e UBS Carlos Hardman (Soledade).

Dados da capital

Atualmente, Aracaju possui 487.015 pessoas vacinadas contra a covid-19, com a primeira dose, o que corresponde a 84,45% da população acima de 12 anos. Quando se trata da segunda dose ou dose única, a capital sergipana tem mais de 300 mil pessoas completamente imunizadas, o equivalente a 58,54% da população adulta.

Fonte e foto AAN