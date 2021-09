Aracaju vacinou 6.529 pessoas no 2ª dia de imunização de 14 anos

A Prefeitura de Aracaju segue avançando com o cronograma de imunização dos aracajuanos contra a covid-19. Esta terça-feira, 28, marcou o segundo dia de vacinação, com a inclusão dos adolescentes de 14 anos no calendário municipal.

Nesta etapa também estão sendo contempladas a aplicação da dose de reforço, em pacientes com alto grau de imunocomprometidos, a partir de 50 anos, que tenham tomado a segunda dose há mais de 28 dias. Além desses, a gestão segue realizando a imunização das pessoas acima de 18 anos, inseridas na repescagem, além da segunda dose.

Durante todo o dia, foram vacinados 1.984 adolescentes de 14 a 17 anos, além de 213 pessoas com a dose de reforço. Com relação à repescagem, foram imunizadas 190 pessoas, e outras 4.173 com a segunda dose. Com mais esse quantitativo, a capital sergipana chega à marca de 487.015 pessoas vacinadas com a primeira dose até o momento, o que representa 73,24% da população.

Segunda Dose

Cronograma

De acordo com o calendário municipal, adolescentes de 14 anos poderão se vacinar até o dia 1º de outubro. O reforço para os idosos acima de 60 anos, para quem tomou a segunda até 10 de abril, e a 3ª dose dos imunocomprometidos também está sendo disponibilizado até esta data. A vacinação ocorrerá nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Universidade Tiradentes (Farolândia); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao viaduto do DIA); e Estação Cidadania (Bugio).

Além destes pontos, a vacina também será disponibilizada no drive-thru do Parque da Sementeira, das 8h às 17h. Para o local, é preciso ter cadastro no portal “VacinAju” e código de autorização liberado, só para os adolescentes com a primeira dose. Já para os pontos fixos, basta apresentar comprovante de identificação com foto e comprovante de residência no nome da pessoa ou em nome dos pais.

Drive

D2 de AstraZeneca e da Pfizer

Quem precisa receber a segunda dose da AstraZeneca até 30 de setembro, pode procurar um dos pontos de vacinação, que são: Externato São Francisco (Suíssa), UBSs Augusto Franco (Farolândia), Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Francisco Fonseca (18 do Forte), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), das 8h às 16h; e os dois drives do Parque da Sementeira e 28º Batalhão de Caçadores, que funciona das 8h às 17h.

Já a D2 de Pfizer, está disponível para quem precisa receber a segunda dose até 31 de setembro nos pontos de vacinação: nos drives do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores (das 8h às 17h), no Estação Cidadania (Bugio), Igreja Universal (Terminal Dia), Uninassau (Av. Rio de Janeiro), Unit (Farolândia) e UBS santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h.

Para ser vacinado nos drives, basta levar o cartão de vacina comprovando que tomou a primeira dose, um documento com foto e CPF e um comprovante de residência de Aracaju no nome da pessoa para tomar a vacina.

D2 de CoronaVac

A segunda dose de CoronaVac segue sendo ofertada no Auditório Antônio Alves (anexo à Escola Municipal Presidente Vargas), Unit (Farolândia), Faculdade Pio Décimo (Tancredo Neves) e Estação Cidadania (Bugio), das 8h às 16h. Gestantes, puérperas e lactantes (com código) devem buscar primeira dose também no Auditório.

Repescagem

Além disso, Prefeitura continua com a repescagem para a população acima de 18 anos, que ainda não recebeu a primeira dose da vacina. Para esse público, o imunizante estará disponível, exclusivamente, no auditório Antônio Alves anexo à Escola Municipal Presidente Vargas, das 8h às 16h.

“Estava viajando e não consegui tomar a vacina na minha idade regular. Estou feliz, em ter conseguido tomar a minha primeira dose, mesmo na repescagem, pois fiz o meu dever como cidadão, que é vir se vacinar e ficar imune a esse vírus”, destaca Paulo Alves.

