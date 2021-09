Banese oferece benefícios exclusivos para quem portar salário e operações de crédito

Campanha visa auxiliar os clientes a organizar a vida financeira através da redução dos gastos com tarifas bancárias e juros das operações de crédito

Reduzir as despesas cotidianas tem sido um verdadeiro desafio para as famílias brasileiras. Pensando em auxiliar nessa tarefa, o Banese, dentro das comemorações pelos 60 anos da instituição, lança uma campanha que oferta benefícios exclusivos para os servidores públicos realizarem a portabilidade do salário e das operações de crédito de outras instituições financeiras para o banco.

E como esta mudança pode ajudar a população a economizar dinheiro? Ao comparar o que está sendo ofertado pelas instituições financeiras (taxas, tarifas e serviços), o cidadão pode optar por aquela que oferece as melhores condições, a exemplo de isenção de tarifas, redução de juros e maior prazo para operações de crédito. Ao migrar para a instituição mais vantajosa, o cliente consegue economizar com a redução dos gastos mensais.

A campanha do Banese oferece benefícios inéditos no mercado sergipano e regional. Os clientes que portarem o salário e as operações de crédito consignado para o Banese contarão com um ano de isenção do pacote de tarifas bancárias; empréstimos consignados com prazo de até 144 meses; carência de até 120 dias para início do pagamento; além da possibilidade de redução de parcelas e liberação de novos valores. Para quem já é cliente do Banese, o prazo e a carência também estão disponíveis.

Crédito imobiliário

Já para aqueles que portarem para a instituição os financiamentos de imóveis residenciais, o banco concederá seguro-residencial gratuito por um ano; isenção da taxa de avaliação; pagará a taxa de averbação cartorária do imóvel; e haverá, ainda, a possibilidade de contratação de empréstimo CDC com condições especiais para a compra dos móveis. Com taxa de juros a partir de 6,4% a.a., o Banese garante, também, a manutenção da cobrança deste mesmo percentual até o final de 2021, ao contrário do que vem sendo praticado pelo mercado.

“Já pensou em comprar a casa que tanto deseja sem ter que gastar com avaliação, e ainda ganhar um seguro residencial completo por um ano? A nossa proposta concede ganho real para quem contratar com o Banese”, explica o gerente de Negócios e especialista em financiamento imobiliário, Weslei Ferreira.

Benefícios da Portabilidade

De acordo com a Superintendente de Varejo e Canais de Venda do banco, Maraiza Sá, portabilidade é sinônimo de liberdade. Ela explica que o ato de portar o salário garante ao cidadão o direito de escolher onde ele quer receber os proventos, independente da opção feita pela instituição pagadora/empregador. Já a portabilidade de operações de crédito, que é a transferência de empréstimo de uma instituição bancária para outra, tem como foco a obtenção de melhores condições contratuais.

“Temos certeza de que o Banese, com esta campanha, auxiliará muitas famílias a colocar as contas em dia, ou a alcançar novos objetivos com a economia que farão. Ao optar por condições contratuais mais vantajosas é possível ter uma folga no orçamento familiar ou pessoal”, afirma a superintendente. Ela também alerta para o fato de que a solidez da instituição financeira, a comodidade e o alcance da rede de atendimento são aspectos importantes, e devem ser levados em consideração pelo cliente.

Para solicitar a portabilidade de salário e de crédito com as condições promocionais, os clientes devem procurar uma das agências do Banese ou Correspondentes Bancários da instituição, para análise da margem consignável e condições individuais de crédito.

Ascom Grupo Banese