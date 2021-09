Deputada defende que gestores invistam em política de turismo

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) destacou a importância dos prefeitos investirem em política de turismo para alavancar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios. “Com um turismo potencializado, gera-se divisa e, consequentemente, garante-se um PIB (Produto Interno Bruto) forte”, justificou a parlamentar, ressaltando que é fundamental que Sergipe aproveite todo seu potencial para atrair turistas nacionais e internacionais.

Maria lamentou que essa pauta nem sempre esteja entre as prioridades do Poder Público. “Quando fui prefeita de Itabaiana, passei os quatro anos do mandato buscando melhor infraestrutura para o município que, à época, estava muito deteriorado”. Ela disse entender o quanto é importante, valoroso e necessário o investimento no turismo. “Precisamos ter em nosso Estado, gestores com essa visão ampla de mundo para que desenvolvam as suas regiões e potencializem o turismo”, disse.

Citando Itabaiana, ela destacou as várias possibilidades de turismo que podem ser exploradas em toda a região. “A natureza nos privilegiou com um santuário ecológico, que é o caso do circuito da Serra de Itabaiana. Temos, ali, o Parque Nacional, com todas aquelas trilhas; o Parque dos Falcões, com aves de rapina, que são muito bem cuidadas pelos seus funcionários; e diversas outras localidades belíssimas de se ver. Quando se fala em turismo comercial, então, temos as nossas fábricas de semijoias, que, na década de 1970, faziam com que o Município recebesse de 50 a 60 ônibus, por dia, com turistas que queriam comprar ouro, mesmo sem nenhuma infraestrutura para tal”, ressaltou.

Para ela, o que tem faltado é um olhar cuidadoso para um setor que é fundamental para a empregabilidade e para desenvolvimento socioeconômico. “Se houver uma política de turismo bem estabelecida e a devida estrutura, temos, sem dúvida, um segmento aquecido com resultados extraordinários para o município anfitrião e para todo o Estado de Sergipe”, afirmou a deputada.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça