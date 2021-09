Deputado apoia campanha dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado

O deputado estadual Iran Barbosa (PT) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta quarta-feira, 29, em apoio ao Sindicato dos Servidores Efetivos do Ministério Público do Estado (SINDSEMP/SE), que estão em campanha para assegurar a revisão anual geral garantida pela Constituição Federal.

Na ocasião, o parlamentar fez um apelo a alta direção do MP para que busque atender as demandas dos servidores, mas que analise também, as condições econômicas e financeiras do órgão ministerial.

“Quero me somar a luta do Sindicato dos Servidores Efetivos do Ministério Público do Estado que estão em uma campanha, justa e necessária, para que eles também tenham a revisão anual geral assegurada pela Constituição, afirmada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) como algo plausível, como também o Tribunal de Justiça (TJ/SE), até porque aprovamos essa revisão anual para os servidores do Poder Judiciário”, declarou Iran Barbosa.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira