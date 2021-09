Edvaldo Nogueira e Fabio Mitidieri lideram corrida sucessória

O Instituto DatAlô foi às ruas do estado e captou de momento a intenção do eleitorado sergipano com relação as eleições de 2022. Foi o mais completo levantamento no estado, até porque também medimos a satisfação do eleitorado com relação a todas as esferas de poder, desde as atuais câmaras de vereadores, assembléia legislativa, câmara federal, governo de Sergipe e governo federal. Cerca de trinta estrevistadores cortaram o estado nos dias 15, 16, 17, 18, 20, 21, e 22 de setembro e realizaram 1246 entrevistas presenciais e individuais com margem de erro de três por cento. O intervalo da pesquisa é de 95% o que equivale dizer que a cada cem pesquisas realizadas com a metodologia descrita nesta seção os resultados obtidos estarão dentro da margem de erro prevista. Foram considerados várias variáveis diretas e indiretas como sexo, idade, domicilios residenciais e eleitorais, escolaridade, renda e participação na composição da Renda Mensal Familiar. As fontes de dados para a realização da pesquisa foram retiradas do desenho amostral do IBGE e com base no Tribunal Superior Eleitoral, atualizado recentemente.

Confira os resultados:

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A GESTÃO DO GOVERNO ESTADUAL?

AVALIAÇÃO GOVERNO SE % Ótimo 3,9% Bom 13,6% Regular 34,3% Ruim 12,1% Péssimo 36,1% Total Geral 100,0%

APROVAÇÃO GOVERNO ESTADUAL % Aprovam 51,8% Reprovam 48,2% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A GESTÃO DO GOVERNO FEDERAL?

AVALIAÇÃO GOVERNO FEDERAL % Ótimo 7,8% Bom 10,4% Regular 23,6% Ruim 10,7% Péssimo 47,5% Total Geral 100,0%

APROVAÇÃO GOVERNO FEDERAL % Aprovam 41,8% Reprovam 58,2% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A ATUAÇÃO DOS DEPUTADOS FEDERAIS SERGIPANOS?

AVALIAÇÃO DEPUTADOS FEDERAIS SE % Ótimo 1,1% Bom 8,1% Regular 38,4% Ruim 13,8% Péssimo 38,6% Total Geral 100,0%

APROVAÇÃO DEPUTADOS FEDERAIS % Aprovam 47,5% Reprovam 52,5% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A ATUAÇÃO DOS SENADORES SERGIPANOS?

AVALIAÇÃO SENADORES SE % Ótimo 0,6% Bom 7,9% Regular 37,0% Ruim 14,5% Péssimo 40,0% Total Geral 100,0%

APROVAÇÃO SENADORES SE % Aprovam 45,5% Reprovam 54,5% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A ATUAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS SERGIPANOS?

AVALIAÇÃO DEPUTADOS ESTADUAIS SE % Ótimo 0,7% Bom 6,1% Regular 38,4% Ruim 13,5% Péssimo 41,3% Total Geral 100,0%

APROVAÇÃO DEPUTADOS ESTADUAIS SE % Aprovam 45,2% Reprovam 54,8% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A GESTÃO DO GOVERNO MUNICIPAL? (PREFEITO) (MÉDIA DE TODOS OS MUNICIPIOS PESQUISADOS)

APROVAÇÃO PREFEITOS SE % Aprovam 65,9% Reprovam 34,1% Total Geral 100,0%

COMO O/A SENHOR/A AVALIA A GESTÃO DOS VEREADORES DO SEU MUNICÍPIO? (MÉDIA DOS MUNICIPIOS PESQUISADOS)

APROVAÇÃO VEREADORES SE % Aprovam 45,1% Reprovam 54,9% Total Geral 100,0%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA DEPUTADO FEDERAL? (ESPONTÂNEA)

DEPUTADO FEDERAL % Fábio Reis 1,1% Fábio Mitidieiri Gustinho Ribeiro 0,7% 0,7% Bosco Costa Toinho Nery 0,6% 0,6% Marival Santana 0,6% André Moura 0,4% Laércio Oliveira 0,4% Sérgio Reis 0,4% Valdevan Noventa 0,4% Gilson Andrade 0,3% Adailton 0,2% Cláudio Cajado 0,2% Rogério Carvalho 0,2% Alexandre 0,2% Cláudio 0,2% Ivan Leite 0,2% João Daniel 0,2% Kaká 0,2% Rodrigo Valadares Emília Correa 0,2% 0,2% Adailton Sampaio 0,1% Adilson 0,1% Adilson Barreto 0,1% Airton 0,1% Alessandro Vieira 0,1% Alexandre Vieira 0,1% Andre Janunes 0,1% Antônio 0,1% Belivaldo Chagas 0,1% Capitão Samuel 0,1% Edilson Martins 0,1% Iran Barbosa 0,1% Jackson 0,1% Luciano 0,1% Manoel Marcos 0,1% Mendonça Prado 0,1%

Pastor Heleno 0,1% Sergio Moro 0,1% Silvio Silva 0,1% Valadares filho 0,1% Valmir de Francisquinho 0,1% BRANCO/ NULO 23,3% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 66,4% Total Geral 100,00%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA DEPUTADO ESTADUAL? (ESPONTÂNEA)

DEPUTADO ESTADUAL % Gorete Reis Ibrain Monteiro 0,32% 0,32% Adailton 0,24% Dina Almeida 0,24% Paulo Junior 0,24% Capitão Samuel 0,16% Dr. Thiago 0,16% Georgeo Passos 0,16% Kitty Lima 0,16% Luciano Bispo 0,16% Maisa Metidieri 0,16% Valmir de Francisquinho 0,16% Agustinho 0,08% Alan Mota 0,08% Alessandro Vieira 0,08% Cristiano Cavalcante 0,08% Cristiano Viana 0,08% Danielle 0,08% Danielzinho 0,08% Dilson 0,08% Fábio Mitidieri 0,08% Janier Mota 0,08% Kaká Lima 0,08% Lairton 0,08% Maisa Mitidieri 0,08% Manoel Marcos 0,08% Márcia Souza 0,08% Maria Mendonça 0,08% Mouro 0,08% Nilton Dantas 0,08% Ricardo Marques 0,08% Rodrigo Valadares 0,08% Rosa 0,08% Samuel 0,08% Talisson 0,08% Toinho Nery 0,08% Valadares 0,08%

Valdevan 0,08% Vardo da Lotérica 0,08% Zezinho Moraes 0,08% BRANCO/ NULO 22,00% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 73,3% Total Geral 100,00%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR? (ESPONTÂNEA)

SENADOR % Andre Moura 7,1% Danielle Garcia 4,7% Eduardo Amorim Laércio Oliveira 2,2% 2,2% Valdevan Noventa 2,1% Valadares 2,0% Henry Clay 1,0% Rogerio Carvalho 0,5% Belivaldo 0,3% Alessandro Vieira 0,3% Maria Do Carmo 0,2% Coronel Rocha 0,1% Dra Catarina Daniele 0,1% Eliane Aquino 0,1% Jackson 0,1% BRANCO/ NULO 15,6% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 61,4% Total Geral 100,0%

(CENÁRIO 1) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)

SENADOR (CENÁRIO 1) % ANDRE MOURA 16,9% DANIELLE GARCIA 12,4% VALDEVAN NOVENTA 5,9% HENRI CLAY 4,0% BRANCO/ NULO 18,4% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 42,4% Total Geral 100,00%

(CENÁRIO 2) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)

SENADOR (CENÁRIO 2) % ANDRE MOURA 16,2% EDUARDO AMORIM 7,3% VALADARES 6,1% VALDEVAN NOVENTA 5,5% BRANCO/ NULO 22,2% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 42,7% Total Geral 100,0%

(CENÁRIO 3) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO O/A SR/A VOTARIA PARA SENADOR/A? (ESTIMULADA)

SENADOR (CENÁRIO 3) % ANDRE MOURA 16,5% EDUARDO AMORIM 7,2% VALDEVAN NOVENTA 6,6% HENRI CLAY 4,5% BRANCO/ NULO 21,4% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 43,8% Total Geral 100,00%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA GOVERNADOR? (ESPONTÂNEA)

GOVERNADOR % Edvaldo Nogueira 5,9% Fabio Mitidieri 5,6% Rogerio Carvalho 5,1% Valmir De Francisquinho 3,3% Alessandro Vieira 2,5% Laercio Oliveira 1,1% Andre Moura 0,3% Belivaldo 0,2% Valadares Filho 0,2% Daniele Garcia 0,2% Jackson 0,2% Valadares 0,2% Samuel 0,1% BRANCO/ NULO 13,8% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 61,3% Total Geral 100,00%

(CENÁRIO 1) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA GOVERNADOR? (ESTIMULADA)

GOVERNADOR (CENÁRIO 1) % FABIO MITIDIERI 11,4% ROGERIO CARVALHO 10,5% ALESSANDRO VIEIRA 7,5% BRANCO/ NULO 18,5% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 52,1% Total Geral 100,0%

(CENÁRIO 2) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA GOVERNADOR? (ESTIMULADA)

GOVERNADOR (CENÁRIO 2) % EDVALDO NOGUEIRA 15,2% ROGERIO CARVALHO 12,3% ALESSANDRO VIEIRA 9,2% BRANCO/ NULO 15,5% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 47,8% Total Geral 100,0%

(CENÁRIO 3) SE ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA GOVERNADOR (ESTIMULADA)

GOVERNADOR (CENÁRIO 3) % FABIO MITIDIERI 11,6% ROGERIO CARVALHO 10,5% VALMIR DE FRANCISQUINHO 9,3% ALESSANDRO VIEIRA 6,7% LAERCIO OLIVEIRA 4,4% BRANCO/ NULO 24,4% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 33,1% Total Geral 100,0%

(CENÁRIO 4) SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA GOVERNADOR? (ESTIMULADA)

GOVERNADOR (CENÁRIO 4) % EDVALDO NOGUEIRA 13,6% ROGERIO CARVALHO VALMIR DE FRANCISQUINHO 11,3% 11,1% ALESSANDRO VIEIRA 9,1% LAERCIO OLIVEIRA 4,0% BRANCO/ NULO 21,2% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 29,7% Total Geral 100,0%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A ACHARIA MELHOR PARA A VAGA DE VICE-GOVERNADOR? (ESTIMULADA|ESPONTANEA)

VICE-GOVERNADOR % DANIELLE GARCIA 18,1% VALADARES FILHO 15,7% EMILIA CORREA 5,8% LAERCIO OLIVEIRA 3,6% LUCIANO BISPO 2,9% *Outro 0,2% *Fábio 0,1% *Iran Barbosa 0,1% *Ninho 0,1% *Rodrigo Valadares 0,1% *Valdevan Noventa 0,1% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 53,2% Total Geral 100,0%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUEM O/A SR/A VOTARIA PARA PRESIDENTE? (ESPONTÂNEA)

PRESIDENTE % Lula 33,0% Jair Bolsonaro 16,9% Ciro Gomes 2,2% Sergio Moro 0,4% Alessandro Vieira 0,3% Danilo Gentili 0,2% Daniele Garcia 0,2% João Dória 0,2% Datena 0,1% Eduardo Leite 0,1% Edvaldo Nogueira 0,1% Fabio Henrique 0,1% Rogerio Carvalho 0,1% Valmir De Francisquinho 0,1% BRANCO/ NULO 9,0% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 37,0% Total Geral 100,0%

SE AS ELEIÇÕES DE 2022 FOSSEM HOJE, EM QUAL DESSES CANDIDATOS ABAIXO SR/A VOTARIA PARA PRESIDENTE? (ESTIMULADA)

PRESIDENTE % LULA 50,2% JAIR BOLSONARO 23,0% CIRO GOMES 3,6% ALESSANDRO VIEIRA 0,7% JOÃO DORIA 0,7% EDUARDO LEITE 0,6% SERGIO MORO 0,6% DANILO GENTILI 0,5% DATENA 0,2% BRANCO/ NULO 5,4% NÃO SABE/ NÃO RESPONDEU 14,5% Total Geral 100,0%