Fábio Henrique cobra responsabilidade por aumento dos combustíveis

Em 2021, o preço da gasolina nas bombas acumula um aumento superior a 32%, e de quase de 40% se acompanhado os últimos 12 meses. A variação está bem acima da inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou até julho um avanço de 4,76%, e de 8,99% em 12 meses.

Isso fez com que o deputado federal Fábio Henrique (PDT/SE) fizesse um pronunciamento na Câmara Federal, cobrando a responsabilidade pelo preço abusivo dos combustíveis.

“O presidente Jair Bolsonaro disse que demitiria o então presidente da Petrobrás, o senhor Roberto Castelo Branco, e assim o fez porque os preço dos combustíveis estavam aumentando muito. Daí ele nomeou o senhor Joaquim Silva e Luna e o preço continua aumentando. Os combustíveis estão muito caro, o valor da gasolina chega a R$ 7,00 o litro em muitos lugares do país. De quem é a culpa disso?”, questionou o deputado sergipano.

Fábio Henrique afirma que a sociedade continua com dúvida da responsabilidade. “O Governo Federal alega que a culpa são dos governadores que não abaixam o ICMS. Em Sergipe, no meu Estado, a alíquota de ICMS é a mesma há vários anos, ou seja, não há aumento da alíquota e o combustível continua aumentando. Os governadores acusam que o aumento é por conta da dolarização do Petróleo”, explicou.

“Quem está pagando a conta desse preço abusivo é o consumidor brasileiro, são as pessoas. Pedimos que parem esse jogo de empurra-empurra e que o Governo Federal assuma a sua responsabilidade, bata na mesa, mostre que o principal acionista da Petrobrás é o povo brasileiro, e que permita as pessoas pagarem somente o preço justo”, solicitou o deputado Fábio Henrique.

Por Henrique Matos