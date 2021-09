Fábio Mitidieri realiza audiência pública para debater o esporte escolar

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD-SE) presidiu nesta terça-feira, 28, na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, uma audiência pública para debater a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de 2021.

Com grande ligação junto ao esporte, em 2011, Fábio Mitidieri foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da capital sergipana, deixando uma marca significativa com diversos projetos implementados, desde o Bolsa-Atleta, à realização de diversos campeonatos que valorizaram e incentivaram inúmeros atletas de Aracaju.

Em Brasília, o parlamentar lembrou a importância da realização da competição que acontecerá de 29 de outubro a 5 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e que reunirá 7.500 atletas escolares, de 12 a 14 anos, em 17 modalidades esportivas.

“A competição tem por finalidade a participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos. O esporte na escola é o primeiro passo para o alto rendimento e a formação de verdadeiros cidadãos.”, lembrou.

A audiência pública foi proposta pelo deputado Fábio Mitidieri e teve a participação do ídolo do vôlei brasileiro Gilberto Godoy Filho, o Giba, do presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), Antônio Hora Filho; do secretário Especial do Esporte, Marcelo Magalhães; da secretária nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, Fabíola Molina; do secretário adjunto de Esporte e Lazer do Mato Grosso, Jefferson Carvalho Neves, da Sofia Luce Melo Carvalho, atleta escolar da ginástica rítmica; do presidente Federação Acreana de Desporto Escolar (Fade), José Reinaldo Cajado Azevedo e treinador de atletismo e de futsal na Escola Estadual Indígena Mbo’eroy Guarani Kaiowá, Miller Borvão Samório.

Foto assessoria

Por Rafael Moura