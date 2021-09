Feira de Holambra será realizada em parceria com Apae Aracaju

Entre os dias 01 e 14 de outubro, será realizada na praça Fausto Cardoso, das 8h às 18h, a 9ª edição da Feira de Holambra. A feira reúne mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais, entre elas rosas, orquídeas, bonsai, plantas carnívoras e muitas outras.

Assim como em edições anteriores a feira está sendo realizada em parceria com a Apae Aracaju. A instituição recebe como doação parte do valor arrecadado na venda das plantas. Assim, além de estar levando para casa flores para decoração, ornamentação ou até para presentear, você estará ajudando uma instituição que há 53 anos luta pela causa da pessoa com deficiência.

As flores são de uma cidade do interior de São Paulo, que tem o mesmo nome da feira. Holambra é conhecida como a cidade das flores e é responsável por 30% da produção de flores vendidas no Brasil por meio de leilão eletrônico diário.

No ano passado a feira não foi realizada por conta da pandemia, mas este ano o evento foi liberado com restrições (limite de pessoas, distanciamento, uso obrigatório de máscara e distribuição de álcool em gel).

Fonte assessoria