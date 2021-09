Governo e Aracaju discutem fortalecimento do Turismo

Durante a reunião, também foram abordadas ações conjuntas e estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, recebeu em seu gabinete, na manhã desta quarta-feira (29), o novo secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju (Semict), Jorge Fraga, juntamente com sua equipe. Na oportunidade, desejou sucesso e reforçou a importância da parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura de Aracaju para o fortalecimento do turismo.

Durante a reunião, também foram abordadas ações conjuntas e estratégias para o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo. De acordo com Sales Neto, é importante ampliar a parceria entre as duas secretarias no sentido de promover os atrativos e elaborar iniciativas coletivas.

“Cerca de 80% da oferta de hospedagens de Sergipe está na capital sergipana. É importante somarmos forças para atrair mais turistas e ampliar cada vez mais a malha aérea, além de oferecer pacotes atrativos do ponto de vista financeiro. Quero também dar as boas-vindas ao secretário de Aracaju, Jorge Fraga. Desejo que, juntos, possamos fortalecer o turismo, que é tão importante na geração de emprego e renda”, afirma o secretário da Setur.

Para o novo gestor da Semict, essa relação de parceria com o turismo do Estado é estratégica, e segue as determinações do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. “Nosso objetivo é que possamos melhorar cada vez mais o turismo na capital. Por isso, vamos criar uma boa parceria a partir de hoje, projetando ações para que possamos atrair mais turistas. Juntos, vamos colocar Aracaju e o Estado de Sergipe no patamar das cidades que mais recebem turistas no Nordeste”, finalizou.

Participaram da reunião, além de Jorge Fraga, as turismólogas e representantes de sua equipe, Luciana Kariny e Viviane Castro.

Fonte e foto Setur