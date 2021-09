Líder Coritiba arranca empate de 1 a 1 com Confiança na Série B

O líder Coritiba arrancou um empate de 1 a 1 com o Confiança em partida, disputada na noite desta terça-feira (28) no estádio Couto Pereira, válida pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com este resultado o Coxa mantém a ponta da classificação, agora com 53 pontos, enquanto o Dragão do Bairro Industrial ocupa a vice-lanterna com 22 pontos.

O Confiança abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Nirley marcou de cabeça após lançamento de João Paulo. Porém, aos 45 da etapa final William Alves arrancou a igualdade para o Coritiba.

Na próxima rodada o Coritiba visita o Remo na segunda (4). Um dia antes o Confiança recebe o Vasco no Batistão.

Por Agência Brasil