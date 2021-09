“Mil dias de atraso, de miséria, da volta da fome em nosso país”, avalia João Daniel

A passagem dos mil dias do governo Jair Bolsonaro foi lamentada pelo deputado federal João Daniel (PT/SE) em discurso na Câmara, na sessão desta terça-feira, dia 28. Para o parlamentar, não há motivos para comemorar, pois a cada dia que passa a situação no país só faz piorar. Ele destacou que no ato que presidente “comemorou” a data falou sobre a possibilidade de o preço do petróleo baixar, o que foi imediatamente desmentido pelo presidente da Petrobras. “E está aí hoje o aumento no petróleo e a partir dos próximos dias novamente reajustes no óleo diesel, no gás de cozinha e na gasolina”, registrou o parlamentar.

João Daniel afirmou que já sabia e a oposição já denunciava há tempos que Bolsonaro nunca teve poder, posto que representa a elite brasileira que não queria um Governo comprometido. “Por isso apoiaram e elegeram ele que hoje ‘comanda’ o país a serviço dos acionistas da Petrobras, das grandes empresas privadas e dos bancos. São mil dias de atraso, de miséria, da volta da fome em nosso país”, lamentou.

Mais uma vez, o deputado petista apelou ao presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, para que coloque em votação um dos vários pedidos de impeachment que existem na Casa. “O impeachment imediato seria a solução para o Brasil começar a debater, verdadeiramente, o papel deste país de trazer programas e projetos, em âmbito internacional, para o povo brasileiro. Bolsonaro é a vergonha de todos aqueles que acreditam no Brasil”, declarou.

Para o parlamentar, é preciso que a Câmara dos Deputados faça cumprir o seu papel constitucional, que, segundo ele, neste momento é colocar, imediatamente, em tramitação o processo de impeachment contra Bolsonaro. “E todo nosso repúdio a essa política econômica, a essa política genocida desse presidente antibrasileiro, antinacional e contra o povo, que é Bolsonaro”, concluiu João Daniel.

Por Edjane Oliveira