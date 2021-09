NordesTI 2021 discute novas tendências da tecnologia

O evento da UNINASSAU reúne alunos, profissionais da área e comunidade em geral

O NordesTI 3ª Edição acontece nesta quinta-feira (30), a partir das 19h, com o tema “Conectado ao Novo”. Realizado pela UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, o evento será presencial, no auditório da Instituição, e contará com a comunidade acadêmica, os profissionais da área e a sociedade em geral. O limite é de 200 pessoas. O objetivo é promover um amplo debate sobre as novas tendências da tecnologia.

O coordenador de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNINASSAU, Cícero Gonçalves, explica que o evento, realizado desde 2019, terá como palestra principal a do egresso Glauber Marcelino. Ele contará sua história desde a sala de aula até sua contratação na empresa Avanade, onde trabalha atualmente. “Glauber foi nosso aluno e teve uma grande conquista, sendo hoje um profissional bem colocado no mercado e na empresa que atua. Ele é um exemplo para os estudantes”, afirma Cícero.

O evento também contará com a palestra da professora da UNINASSAU, Raquel Monteiro, que fará uma análise dos relacionamentos com Inteligência Artificial. Esse é um tema atual que trata de tecnologias diferentes trabalhando juntas para permitir que as máquinas detectem, compreendam, ajam e aprendam com níveis de inteligência semelhantes à dos humanos.

As inscrições devem ser realizadas pelo site extensao.uninassau.edu.br.

Fonte e foto assessoria