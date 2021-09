O movimento de pré-campanha

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

Alguns poucos membros da base aliada se mostraram preocupados com a aparição de Rogério Carvalho (PT) em pré-campanha ao Governo do Estado. Petistas e aliados se movimentam para divulgação da candidatura do senador, embora seja uma ação normal para todos aqueles que pretendem assumir o comando político administrativo de Sergipe. Uma das preocupações expostas é o “fator Lula”, que parte dos políticos do Estado tem absoluta certeza que o ex-presidente influencia junto ao eleitorado. Deve influenciar sim, mas a base aliada também tem eleitor de Lula, que pode dividir as opções em relação ao pleito estadual.

No momento existe apenas Rogério Carvalho como pré-candidato definido, já com aval do PT e com discurso inclusive de oposição em sua posição centro esquerda, embora ainda recentemente, a cúpula do PT e o próprio senador se considerava da base aliada, queria ser o indicado de Belivaldo Chagas e oferecia como razão o trabalho político e participativo na administração, para construir o Governo até este momento. Mas a partir de agora, quando terá candidatura própria, faz o papel de candidato de oposição ferrenha, exibindo outro projeto a executar. Faz parte do jogo para adquirir o apoio tanto das lideranças, quanto da população.

Já a base aliada também faz o seu barulho interno, mas ainda não tem nome definido. Na disputa estão o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), deputado federal Laércio Oliveira (PP) e, muito timidamente, Ulices Andrade. Todos aguardam uma decisão do bloco e indicação do governador Belivaldo Chagas para iniciar a pré-campanha à sucessão com endosso da base. Aparentemente há um mal estar entre os que tentam ser o sorteado [digamos assim], mas internamente os quatro nomes juram de pés juntos que o resultado final da escolha não vai influenciar na unidade, porque dividida o grupo não conseguirá eleger nenhum deles.

O integrante do Governo, bem avaliado e enfronhado ao processo político, disse que o governador tem conversado com lideranças políticas e prefeitos de cidades do interior, sem fazer alarde. Usa a famosa tática do “defunto e do coveiro”. Além disso, segundo a ilustrada fonte, Belivaldo Chagas tem recebido “prefeitos cortejados pelo pré-candidato Rogério Carvalho, para confirmar apoio ao nome que sairá da base aliada”. Não há tranquilidade absoluta em relação ao sucesso eleitoral, porque se enfrenta adversários e os respeita, mas não há nenhum temor de uma reversão absoluta do quadro.

Ainda tem um porém: não se tem certeza de que o senador Alessandro Vieira (Cidadania) vá para uma terceira via a presidente da República. Se não for, é possível que também dispute o Governo por outra vertente da oposição, dividindo o eleitorado, o que pode ser uma pedra no caminho de quem tenta ir às urnas na certeza de que une adversários políticos em torno dele.

Momento do disse-me-disse

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) aproveitou o final de semana ensolarado e foi curtir as praias de Maceió, para desanuviar das conversas políticas.

*** Disse que na sexta-feira foi a um compromisso em Cedro e de lá viajou. Brincando, disse que “agora é o momento do disse-me-disse”.

Tudo a mesma coisa

Humorado, Jackson Barreto diz que se se fizer um levantamento do que foi dito sobre política em Sergipe, em toda a mídia, neste momento, tudo é a mesma coisa.

*** Para Jackson as decisões políticas vão ficar mais densas depois do carnaval.

*** Admite que os problemas e resoluções nacionais influenciem em posicionamentos estaduais e não há como se antecipar às coisas.

JB e questão Temer

Jackson Barreto está decidido a filiar-se ao PSD, partido pelo qual pretende disputar vaga na Câmara Federal e admitiu que as coisas no MDB são muito complicadas.

*** Reconhece que há boa vontade de sua filiação por parte do deputado federal Fábio Mitidieri, “mas tem a questão Michel Temer, que pode armar uma vingança contra mim”.

*** – Inclusive na questão do Fundo Eleitoral a influencia de Temer pode me prejudicar, disse.

Fábio vai depender

O presidente do MDB em Sergipe, deputado federal Fábio Reis, disse que “cada dia com sua agonia” para as definições políticas.

*** Fábio diz que sobre a posição do grupo, tem que aguardar a orientação do governador Belivaldo Chagas (PSD), que é quem vai orientar sobre “quem vai para qual lugar”.

Fica ou sai do MDB

Sobre a questão de ficar ou sair do MDB, Fábio Reis insistiu que “por enquanto ele fica dependendo de Belivaldo Chagas, para fortalecimento do grupo em relação aos candidatos à Federal”.

*** Fábio disse ainda que se o ex-governador Jackson Barreto ficar no MDB ele não deixa o partido, mas se JB sair ele também pode ir para uma outra legenda: “Tudo vai depender desse entendimento”.

Mostra preocupação

Pelo menos um integrante da base aliada mostrou, ontem, uma grande preocupação com o aumento do nome do senador Rogério Carvalho (PT), como pré-candidato ao Governo.

*** Disse que ele está com o “bloco na rua” e circula por várias cidades, além da grande Aracaju. Admite que o efeito Lula lhe seja favorável no Estado.

Conversa com Virgílio

A mesma fonte diz que o senador Rogério Carvalho está indo para cima, se articulando e procurando conversar com lideranças políticas importantes neste momento.

*** Acrescentou que a conversa com o pastor Virgílio Carvalho foi real e ele tende a apoiar Rogério Carvalho. Estaria ressentido politicamente.

*** Um aliado próximo do pastor Virgílio diz que ele não pede voto em igreja. Fala em quem vai votar e dar opinião, mas não demonstra composição.

Márcio faz crítica

O ex-deputado Marcio Macedo (PT) admitiu, ontem, que “além das descobertas da CPI sobre a desastrosa gestão do governo na pandemia descobrimos que a incompetência beira o absurdo”.

*** E fez um apelo: “esse governo precisa acabar o mais rápido possível”. Márcio é pré-candidato a federal, mas há informação que ele foi convidado por Lula para integrar a coordenação de campanha.

Muita dificuldade

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) é candidato ao Senado sem recuo, mas acha que ainda é muito cedo para definição de chapa.

*** – Principalmente em razão das novas regras. Acha que é preciso manter vários contatos, para que se consiga um bloco forte para disputar o Governo.

*** Eduardo Amorim vê muita dificuldade dentro da oposição.

Incentivos fiscais

O deputado federal Fábio Mitidieri informou ontem que a Câmara aprovou em plenário

o PLP 5/21 que prorroga por 15 anos os incentivos fiscais concedidos pelos estados e Distrito Federal para empresas comerciais.

*** – Uma vitória para o setor atacadista e de todo o comércio, disse ele.

Governo ou Senado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) está em Sergipe. Retornou segunda-feira dos Estados Unidos e a partir de amanhã reinicia as ações nos municípios, como pré candidato a governador.

*** Laércio diz que está preparado e muito focado na candidatura ao Governo, mas se houver qualquer contratempo também pode disputar o Senado.

*** O meu objetivo maior é manter a base unida e fortalecer todo o bloco.

Curso de Rádio e TV

Laércio Oliveira também vai inaugurar uma unidade de Senac na cidade de Nossa Senhora da Glória, dia 14 de outubro.

*** Lá será ministrado curso de Rádio e TV com um stúdio bem arrumado. Aproveita e dará um giro pela região.

Passa menos vergonha

Na CPI da Covid, Após o senador governista Marcos Rogério voltar a questionar a legitimidade do depoimento da advogada Bruna Morato, o senador Alessandro Vieira intervém:

*** “Vossa excelência deveria tentar de novo um acesso à OAB e tornar-se advogado para passar menos vergonha.”

*** A advogada disse que governo pediu ajuda à Prevent para validar “kit Covid” e evitar lockdown.

