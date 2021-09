Parceria garante oferta de livros para alunos da rede pública estadual

Sebrae e Seduc buscam disseminar empreendedorismo junto a alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental

O Sebrae em Sergipe realizou nesta quarta-feira, 29, a doação de 28.060 livros didáticos à Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) para distribuição junto aos estudantes do Ensino Fundamental da rede pública de ensino. Eles serão utilizados no componente ‘”Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira”, que compõe a matriz curricular do 1º ao 9º ano.

A iniciativa foi possível graças a uma parceria firmada entre o Sebrae local e o Sebrae Rondônia, que disponibilizou o material. Os livros são parte integrante da metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ao Currículo de Sergipe.

A doação faz parte do trabalho desenvolvido pelo Sebrae para ampliar, promover e disseminar a educação empreendedora nas instituições de ensino no estado. Essa disseminação se dá por meio da oferta de conteúdos em todos os níveis de ensino com professores e alunos em duas frentes principais: o desenvolvimento de competências empreendedoras e a possibilidade de desenvolvimento da cidadania.

No caso do JEPP, a ideia é ajudar as crianças e adolescentes a desenvolver o comportamento empreendedor, ensinando-as a planejar e organizar uma ação empreendedora por meio de um projeto de vida. O curso também aborda temas transversais, como a cultura da cooperação, inovação, sustentabilidade, ética e cidadania. A metodologia é semiaberta, ou seja, permite que o professor faça adaptações no conteúdo para adequá-lo à realidade local.

Cada ano tem sua duração total dividida em encontros – em geral, de 10 a 15 reuniões, que variam de 2h a 2h30m cada um, totalizando 235 horas do 1º ao 9º ano. O curso pode ser realizado em um trimestre, em um semestre ou ao longo do ano, de acordo com a disponibilidade da escola.

“ A ideia de todo esse trabalho é mostrar aos jovens que empreender não significa apenas abrir uma empresa. Queremos ensiná-los a pensar de forma mais crítica, a organizar suas ideias de maneira clara, trabalhar em grupo, apresentar, entender a noção de sustentabilidade, de ética, de perseverança e outras competências empreendedoras, ou seja, realizar o seu projeto de vida, o seu sonho”, explica o superintendente do Sebrae em Sergipe, Paulo do Eirado.

Em Sergipe a Seduc é uma das principais parceiras do Sebrae nesse trabalho de disseminação do empreendedorismo na educação. Em 2019 foi assinado um termo de cooperação entre as duas instituições com o objetivo de implementar o componente curricular Projeto de Vida, Educação Empreendedora e Financeira para estudos voltados à preparação básica de alunos e professores de Ensino Fundamental (incluindo a Educação de Jovens e Adultos) e do Ensino Médio das escolas da rede pública estadual.

A metodologia foi adotada pelas escolas das redes públicas estadual e municipais para o Ensino Fundamental desde o ano passado, de forma gradativa, integrando a parte diversificada do currículo escolar. Este ano o componente foi implementado em 135 unidades escolares, de 47 municípios, com 803 professores capacitados na metodologia e beneficiando 30.011 alunos.

“A educação básica passa por uma mudança fundamental com a aprovação da nova BNCC, possibilitando assim a oportunidade de trazer novos conceitos para a sala de aula. Para implementar essas novas diretrizes é preciso o apoio de parceiros e o Sebrae é um deles, já que seu trabalho de fomento ao empreendedorismo é reconhecido nacionalmente. Com a chegada desses materiais poderemos dar início a uma nova etapa no ensino em nosso estado”, ressalta o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, Josué Modesto.

