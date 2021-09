Plano de Desenvolvimento é apresentado na Câmara do município de Estância

O Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe (estudo preparatório da macroeconomia sergipana baseado nas suas cadeias produtivas), foi apresentado na tarde desta terça-feira, 28, no plenário Filadelfo Luiz da Costa, da Câmara Municipal de Estância, aos prefeitos, vereadores, empresários e população, quando da realização de mais uma edição do Fórum Itinerante. A exposição foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo (MDB), pelo coordenador do PDES, Marcelo Barberino e pelo assessor especial da Alese, Fernando Carvalho.

De acordo com o presidente Luciano Bispo, o Plano de Desenvolvimento do Estado de Sergipe elaborado pela Alese com assessoria técnica da Fundação Dom Cabral, não pode ficar no papel.

“Esse plano tem que ser visto e mais analisado pelos sergipanos e é uma honra estarmos aqui apresentando o estudo. Quando nós pensamos em fazer esse plano, pensamos grande e fomos buscar a melhor escola de economia do Brasil e a sexta melhor do mundo, que é a Fundação Dom Cabral, que conversou com os pequenos, médios e grandes empresários sergipanos; conversou com os produtores e com a classe política. Agora estamos apresentando aos sergipanos e estou gostando muito da recepção tanto em Nossa Senhora do Socorro, como em Lagarto e hoje aqui em Estância”, destaca.

Luciano Bispo acrescentou que o município de Estância tem um grande potencial nas áreas do turismo e da industrialização. “Estância é um polo importante para o crescimento de Sergipe para a geração de emprego e renda. Precisamos olhar com bons olhos e incentivar para que os empresários venham investir tanto na área da industrialização como do turismo. Eu agradeço ao presidente da Câmara, Misael Dantas, aos vereadores, ao prefeito Dr. Gilson, aos demais prefeitos, empresários, profissionais da imprensa e a população por estarem participando do Fórum Itinerante. Agradeço a todos pois aqui estamos tratando das nossas potencialidades e vocações dos municípios”, observa.

Gestores

O presidente da Câmara Municipal de Estância, Misael Dantas (PSC), disse ser uma honra fazer uma sessão conjunta com a Assembleia Legislativa de Sergipe, na cidade.

“A apresentação do Plano de Desenvolvimento de Sergipe será importante, pois é um projeto de sustentabilidade e Estância tem um papel fundamental na cultura, no turismo, no comércio, na agricultura e acima de tudo na indústria. A coesão entre Estância e esse grandioso projeto promovido pela Assembleia é de fundamental importância”, afirma ressaltando a necessidade do compromisso político-social com o município para que as futuras gerações possam dar continuidade àquilo que foi bom.

Para o vereador Cristóvão Freire (MDB), o Fórum Itinerante realizado pela Alese no plenário da Câmara Municipal de Estância, trouxe a expectativa de crescimento não somente para o município, mas para toda a região Centro-Sul do estado de Sergipe. “Para nós vereadores de Estância é uma honra, uma satisfação poder receber essa sessão itinerante aqui na Casa Legislativa e eu tenho certeza que essa reunião foi muito proveitosa para todos nós, para o engrandecimento da nossa e da nossa região”, acredita.

Segundo o prefeito de Estância, Dr. Gilson Andrade (PSD), não seria obrigação da Assembleia Legislativa de Sergipe, elaborar um plano tão grandioso e tão importante para o estado. “Mas, tenho certeza que devido ao momento extremamente difícil que estamos vivendo com a pandemia, a Assembleia Legislativa teve a percepção e a sensibilidade de buscar uma entidade que tem experiência, para construir um plano de desenvolvimento com tamanha abrangência; um plano construído através do diálogo, ouvindo categorias e segmentos da nossa sociedade e principalmente ouvindo os sergipanos. Que nós possamos nos debruçar.pois todos sabem do grande potencial cultural que representa o município de Estância e do grande potencial na área do turismo”, enfatiza.

O prefeito de Arauá, Fábio Costa disse que o PDES com certeza o Plano trará benefícios para a região citrícola que está em decadência. “E nós precisamos de um Plano de Desenvolvimento para melhorar não só o município de Arauá, quanto da região Sul do estado de Sergipe. Está de parabéns a iniciativa do presidente Luciano Bispo e demais representantes da Alese”, comemora.

A vice-prefeita de Santa Luzia do Itanhy, Josefa Gleide Ramos dos Santos também elogiou o PDES. “Esse plano é de tamanha importância, principalmente num momento de crise que nós estamos em meio a uma pandemia. Ele traz credibilidade e desenvolvimento para os nossos comerciantes e munícipes, portanto, temos tamanha gratidão por esse evento, por esse incentivo que a gente tanto precisa para que desenvolva a economia local, pois vivemos numa região com um potencial muito grande”, diz.

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Itaporanga D’Ajuda, Felipe Sobral (PP), foi uma tarde especial. “O presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo foi inovador quando fez essa parceria com a Fundação Dom Cabral, que estuda o Brasil há mais de 40 anos e tenho certeza que se Sergipe seguir à risca esse documento, nós teremos um potencial de ser um grande estado em breve, tanto no turismo quanto no agronegócio e vamos colher grandes frutos lá na frente”, entende.

“Está de parabéns o presidente Luciano Bispo por ter incentivado esse pioneirismo no Brasil todo e não tenho dúvidas que esse projeto será de suma importância para que a gente saia da pandemia que passamos quase dois anos com vários comércios fechando, com pequenos empresários prejudicados e o estado de Sergipe está saindo na frente com esse projeto da Assembleia visando a retomada da economia do nosso estado”, complementa Marcelo Sobral, o procurador do município de Itaporanga D’Ajuda.

Empresariado

O presidente da Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) de Estância e região Centro-Sul, Valdemir Alves de Oliveira, destacou a importância do PDES para a geração de emprego e renda. “A geração de emprego e renda depende do desenvolvimento sustentável do estado para que os objetivos da sociedade de um modo geral sejam atingidos. A gente espera que os setores sejam desenvolvidos de uma forma mais igualitária, pois por natureza cada região tem seu tino, seu potencial e eu acredito que cada região será beneficiada como esse plano desenvolvido pela Assembleia Legislativa”, afirma.

A diretora-jurídica da Sulgipe, Adriana Santos Leite falou sobre a importância do estudo. “Um plano trabalhado e produzido pelo deputado Luciano Bispo através da Fundação Dom Cabral, tendo uma base muito sólida e o resultado desse plano é muito importante para o estado de Sergipe e para o nosso município. O turismo precisa ser muito bem trabalhado, pois tem muitas prais bonitas, principalmente na região do nosso município, a exemplo do Saco e Abaís. Essa é uma reunião muito importante e eu espero ver muitos frutos desse Plano de Desenvolvimento do nosso estado”, enfatiza.

PDES

O coordenador do PDES, Marcelo Barberino lembrou que Estância é a terceira região visitada pelo Fórum Itinerante (a primeira foi a de Nossa Senhora do Socorro e a segunda, Lagarto). “E essa é uma região privilegiada; em agosto agora Estância se destacou com 88% da exportação de Sergipe; contribuindo entre as três primeiras do estado, com uma potencialidade e uma vocação da região, a exemplo da produção de suco e nós demonstramos o quanto isso é importante e como fomentar ainda mais essa cadeia produtiva”, comemora lembrando que o Plano de Desenvolvimento de Sergipe é um estudo robusto que olha para as vocações e as potencialidades de cada região nas 180 páginas do material técnico.

O economista Fernando Carvalho complementou que o Plano busca diagnósticos e traça ações e objetivos para alcançar o pleno desenvolvimento do estado. “O Plano nos traz isso e a região Centro-Sul de Sergipe tem uma vocação turística pela beleza das suas praias, mas também um potencial industrial e de serviços. Estância é uma das cidades de Sergipe que tem a sua beleza natural, um potencial turístico enorme, é um dos municípios mais industrializados do estado e carrega uma pujança no setor de serviços e acima de tudo a força e a determinação de seu povo em construir uma história belíssima no município que tem mais de 400 anos de povoação”, reitera.

O Fórum Itinerante na Câmara Municipal de Estância também contou com as participações de vereadores de Boquim, Itaporanga D’Ajuda, Umbaúba, Tomar do Geru e de Cristinápolis; o diretor-geral da Alese, Roberto Bispo, do sub-secretário geral da Mesa Diretora, Igor Albuquerque, do diretor de Assuntos Institucionais, Venâncio Fonseca, do diretor Comunicação Irineu Fontes e do assessor especial Jorge Carvalho, além de profissionais de imprensa.

