Programação  dos Lambe-sujos e Caboclinhos é discutida

Os técnicos e servidores da secretaria municipal de cultura e turismo do município de Laranjeiras, estiveram reunidos nesta terça-feira (28), com o propósito de discutirem uma programação alternativa alusiva ao folguedo Lambe-sujos e Caboclinhos que, caso não fosse pela pandemia, estaria sendo realizado nos moldes oficiais nos dias 9 e 10 de outubro próximo.

Na reunião, ficou decidido que, para realizar este evento alternativo, será preciso uma parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo, Educação e Assistência Social.

“Será preciso que estas secretarias se unam para que possamos fazer um evento cultural, educacional e de assistência, envolvendo todos os atores e visando que, o Lambe-sujos e Caboclinhos, importante e tradicional folguedo de Laranjeiras, seja realizado de forma alternativa na Praça da Matriz no próximo dia 08/10”, disse o secretário Plácido Lyra.

Ele ainda adiantou que serão convidados alguns brincantes do grupo Lambe-sujos e Caboclinhos, estudantes e assistidos pelos projetos sociais da prefeitura, com vistas a participarem de uma programação com discussões em torno da história e permanência da tradição do folguedo, conversas de roda, encenação do grupo, exposição, entre outros. “Estamos ainda nos alinhando para ver se até esta sexta-feira (01/10) já tenhamos algo definido. A ideia é que esta época do Lambe-sujos e Caboclinhos não passe em branco”, salientou o secretário de Cultura e Turismo de Laranjeiras.

Por Assessoria da Secult/Laranjeiras