Requerimento do Vereador Bittencourt sobre a Criação de Políticas Públicas para animais é aprovado na CMA

Na sessão desta terça-feira, 29, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o requerimento nº459/2021 de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) para a realização de Audiência Pública sobre a Criação de Políticas Públicas para animais em Aracaju – Rede de Atendimento Animal.

A audiência está marcada para a próxima segunda-feira, 04, a partir das 9h, e terá transmissão pelo youtube da Câmara Municipal de Aracaju.

O vereador comemorou a aprovação do requerimento e convidou a sociedade para participar do evento.

“É uma aprovação muito importante, porque ela viabilizou a realização de Audiência Pública. Nesta Audiência, vamos ouvir pessoas que se interessam pelo tema e, inclusive, vamos apresentar algumas sugestões, de autoria do mandato, que estão sendo tramitadas na Câmara de Vereadores para que possamos aperfeiçoar as políticas públicas sobre essa temática. Espero contar com a participação de todos”, destacou.

Por David Rodrigues