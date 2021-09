RioMar Aracaju inaugura espaço para quem ama seguir o Sol

Cia Marítima Beachwear chega ao RioMar Aracaju trazendo a coleção Caliente

Um desfile de cores e tendências da moda praia aporta no RioMar Aracaju com a chegada da famosa marca Cia Marítima Beachwear. Por apostar num conceito que alia beleza, conforto, qualidade e proteção, a grife conquistou espaço de destaque como a maior criadora de estilos do segmento.

A Cia Marítima chega ao empreendimento trazendo a nova coleção Caliente, com estampas e modelagens perfeitas de biquínis, maiôs, cangas, saias, shorts, calças, vestidos e acessórios que vão desfilar nas praias mais badaladas do verão 2022.

No RioMar, a Cia Marítima Beachwear está localizada no primeiro piso, ao lado da Lupo, e apresenta a coleção completa para que as antenadas sigam o Sol cheias de estilo.

Criada em 1990, a marca atua no segmento beachwear, sendo a maior empresa do setor na América Latina. A Cia Marítima se destaca no mercado nacional e fora do Brasil, por criar um conceito de moda praia e não apenas por produzir biquínis.

Foto: Divulgação