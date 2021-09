Rodrigo Valadares comemora retorno dos Voos Charters em Sergipe

Na manhã desta quarta-feira, 29, o deputado estadual, Rodrigo Valadares (PTB), veio a público comemorar a retomada dos voos charters em Sergipe. O projeto já foi liderado por seu pai, Pedrinho Valadares, enquanto Secretário de Turismo do Estado.

“Acabo de ser informado pelo Secretário de Turismo do Estado, Salles Neto, a retomada do projeto de Voos Charters (voos fretados) após 15 anos. Esse programa foi um dos carros chefes da gestão de meu pai, Pedrinho Valadares, em nosso turismo”, disse.

A continuação do trabalho exercido por seu pai não foi o único motivo pelo qual o parlamentar comemorou. A decisão contribuirá também para o desenvolvimento turístico e econômico do Estado. “Serão 8 voos durante os meses do verão, trazendo turistas direto pro nosso Estado, gerando emprego, renda e desenvolvimento”, pontuou.

Finalizando, Rodrigo fez questão de demonstrar reconhecimento e gratidão ao Secretário de Turismo e Governador do Estado pelo atual trabalho desenvolvido.

Por Luísa Passos