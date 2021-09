Rosário do Catete inicia vacinação de idosos maiores de 80 anos

Desde terça-feira (28), a Secretaria de Saúde do Município de Rosário do Catete continua a aplicação da terceira dose de reforço da vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) para idosos maiores de 80 anos de idade. O objetivo da ação é reforçar a imunização deste público prioritário para evitar complicações a partir de novas variantes do vírus, como a Delta.

Até o momento, o Município de Rosário do Catete já aplicou mais de dez mil doses entre a primeira e a segunda doses em pessoas com idade acima dos 12 anos de idade com e sem comorbidades; profissionais de saúde, da segurança pública, da indústria, de transporte, da educação e da limpeza; gestantes, puérperas, lactantes, pessoas com síndrome de Down e autistas. De acordo com o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 70% dos moradores receberam a primeira dose da vacina. Em relação à segunda dose, cerca de 40% dos moradores foram vacinados

Para evitar o deslocamento dos idosos, a equipe está aplicando a vacinação da terceira dose em domicílio. A expectativa é que sejam vacinados 128 idosos na sede de Rosário do Catete e no Povoado Siririzinho.

