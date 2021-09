Secretaria de Saúde de Sergipe distribui mais de 91 mil vacinas contra a Covid-19 para todos os municípios sergipanos

Para ampliar ainda mais a vacinação contra a Covid-19, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou, nesta quarta-feira , 29, a distribuição de 91.712 imunizantes para todos os municípios sergipanos. Foram enviadas vacinas para primeira e segunda dose.

Para a primeira dose (D1) estão sendo entregues 21.052 da Pfizer, para pessoas de 12 a 17 anos nos grupos prioritários: adolescentes com deficiências permanentes; população de 12 a 17 anos com presença de comorbidades; população de 12 a 17 anos privados de liberdade. Após a conclusão dos grupos definidos, essa remessa de D1 da Pfizer pode ser aplicada nos adolescentes sem comorbidades. A Secretaria de Saúde também enviou para as regionais de saúde, remessa de vacinas para segunda dose (D2): 43.750 doses da Astrazeneca/Fiocruz e 26.910 doses de Pfizer.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde, Marco Aurélio Góes, reforça a importância de buscar a segunda dose porque a eficácia prometida foi determinada a partir de estudos que os testaram fazendo duas aplicações. “Somente com o esquema vacinal completo, de duas doses ou dose única, a pessoa pode se considerar imunizada e ter a garantia de que estará mais protegida”, alerta.

