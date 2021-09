Seduc convoca 57 educadores profissionais aprovados em seleção

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou nesta terça-feira, 28, a convocação dos profissionais habilitados e classificados no processo seletivo para atuarem como educadores nos cursos técnicos de Nível Médio e nos cursos de Formação Inicial Continuada (FIC), para toda a Rede Pública Estadual de Educação Profissional do Estado de Sergipe, distribuída pelas diretorias regionais de educação em todo o território sergipano.

Os convocados devem comparecer à sede da Diretoria de Educação de Aracaju e às sedes das diretorias regionais de educação, conforme cronograma descrito no edital de convocação, munidos dos documentos exigidos no ato da inscrição do Processo Seletivo, bem como os documentos abaixo listados:Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) emitido por Médico do Trabalho (original); ficha de cadastro (download no site da Sead); foto 3×4; cópias da Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor; extrato do PIS/PASEP (pode ser solicitado nas agências do Banco do Brasil ou Caixa); conta salário do BANESE (Caso não tenha, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); comprovante de residência (com CEP válido); certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); certificado de escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); certidão de Antecedentes Criminais (residentes em Sergipe retirar pelo site www.ssp.se.gov.br); certidão de Crimes Eleitorais; (residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; (residentes em Sergipe: www.tre-se.jus.br); certidão Negativa PENAL Estadual (residentes em Sergipe www.tjse.jus.br); certidão negativa CRIMINAL Federa (https://consulta2.jfse.jus.br/certidaonegativa/emissaocertidao.aspx).

O processo seletivo contou com apenas uma etapa, que foi a avaliação de títulos feita pela Comissão Especial de Avaliação a partir da análise dos requisitos técnicos e administrativos. Ao todo foram disponibilizadas 191 vagas, 38 das quais foram destinadas para educador profissional do Conservatório de Música de Sergipe, e 153 para educador profissional e tecnológico, disponibilizadas para 24 disciplinas nas diversas áreas, como saúde, engenharia, comunicação, contabilidade, designer, eletrônica, gastronomia, informática, petróleo, turismo, química, direito, zootecnia, meio ambiente, administração, dentre outras.

A carga horária mensal do servidor contratado, observada a necessidade da unidade de ensino onde o candidato selecionado for lotado, poderá ser de 125, 160 ou 200 horas, correspondendo à remuneração composta de vencimento básico no valor de R$ 4.040,61, para o desempenho da carga horária de 200 horas. As outras cargas horárias serão calculadas e será informado o valor proporcional. O processo seletivo terá a vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Confira o edital de convocação: https://bit.ly/2ZGM06T

Assessoria de Comunicação da SEDUC