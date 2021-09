Semana Nacional da Conciliação e Execução no TRT20 é concluída

Aconteceu na semana passada, no período de 20 a 24/9/2021, a 11ª edição da Semana Nacional da Conciliação e Execução Trabalhista. O evento promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), teve como tema “Cada solução, um recomeço”.

“Durante a Semana de Conciliação e Execução trabalhista, as unidades judiciárias do TRT20 realizaram audiências de conciliação e intensificaram o rastreio e o bloqueio de bens e outras ações para garantir o pagamento de dívidas trabalhistas nos processos em fase de execução”, informou o Juiz Auxiliar de Execução (JAE) do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT 20), Carlos João de Gois Junior.

De acordo como Juiz Coordenador do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (Cejusc), Antônio Francisco de Andrade, a Semana Nacional de Conciliação da Justiça do Trabalho, especificamente este ano, veio em um momento de grave crise financeira, de extrema dificuldade de alguns devedores e o resultado mostrou que a cultura da conciliação tem ganhado espaço em nosso Estado. “Muitos devedores procuraram a Justiça do Trabalho para incluir seu processo na Semana Nacional de Conciliação e o número de acordos mostra que as pessoas estão descobrindo que conciliar é a melhor forma de resolver o conflito e antecipar a solução, da forma mais benéfica para ambas as partes. Neste ano de 2021, até o momento, o índice de conciliação do TRT da 20ª Região é de 34,64%, o que representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores, não obstante a crise econômica”, explicou.

No TRT da 20ª Região, o balanço da Semana Nacional de Conciliação e Execução foi positivo. O TRT20, por meio do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC), do Juízo Auxiliar de Execução (JAE) e das Varas do Trabalho da capital e interior, realizou 256 audiências com 120 acordos homologados que totalizaram R$ 5.324.437,02.

Ascom/TRT20