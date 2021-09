Sergipe registra o crescimento de 1.694 novos empregos no mês de agosto, segundo CAGED

O ritmo de crescimento no mercado de trabalho de Sergipe segue em positividade, com o registro de 1.694 novos empregos gerados no mês de agosto, de acordo com dados do Ministério da Economia, analisados pela assessoria executiva do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. A divulgação dos dados foi feita nesta quarta-feira (29) pelo CAGED.

Resultado de empregos em agosto.

Fonte: Ministério da Economia

Todas as atividades econômicas apresentaram crescimento em agosto, sendo o setor da construção civil o líder do mês, com 596 novas contratações, seguido de perto pelo comércio, com 572 empregos gerados, serviços com 292, agronegócio com 120, e a indústria com 114 novos postos de trabalho com carteira assinada. Agosto é o quinto mês seguido com saldo positivo de emprego no ano de 2021. O exercício deste ano, entre janeiro e agosto aponta o crescimento de 3.934 novos empregos.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado federal Laércio Oliveira, comentou o resultado do CAGED, comemorando o saldo anual entre agosto de 2020 e 2021, destacando a grande recuperação de empregos diante do cenário da pandemia. Ele lembrou que são mais de 15 mil empregos recuperados no total do período, desde o auge da pandemia do coronavírus em Sergipe.