SES realizará testagem para Covid-19 nas delegações esportivas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) em parceria com a Superintendência de Esportes de Sergipe e a Universidade Tiradentes (UNIT), estará realizando nos dias 30 de setembro, 1º, 6 e 7 de outubro, a testagem para Covid-19 das delegações esportivas que participarão dos Jogos da Primavera e Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Os atletas só poderão participar das atividades se forem testados e estiverem não reagentes para Covid-19. A iniciativa acontecerá na quadra poliesportiva do campus Unit Farolândia e será dividida em dois momentos: nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, para os atletas das artes marciais dos Jogos da Primavera, e nos dias 6 e 7 de outubro, para a delegação do Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).

Os resultados serão disponibilizados com a assinatura do profissional responsável da Universidade Tiradentes e, caso algum dos testes apresente resultado positivo para Covid-19, será encaminhado para a Secretaria de Saúde para ser feito o registro e acompanhamento.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Marco Aurélio Góes, reforça a importância da testagem na retomada das atividades esportivas. “Estamos nesse momento que é importante a retomada das atividades, mas sempre tentando manter todas as medidas de controle que possam fazer com que o risco de uma transmissão seja diminuído. Por isso, o apoio da Secretaria é garantir que esse momento seja seguro e não possibilite a propagação do vírus da Covid-19”, ressalta.

Marco Aurélio ainda atenta para o fato que a Secretaria também presta apoio na realização dos testes quando as delegações esportivas de Sergipe vão participar de competições fora do estado.

