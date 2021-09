Sheyla Galba presidirá Sessão Especial alusiva ao Outubro Rosa

Em alusão ao Outubro Rosa, a Câmara Municipal de Aracaju – CMA realiza, nesta sexta-feira (1º), a partir das 9h, uma Sessão Especial, na modalidade virtual, sobre os “Desafios do Tratamento do Câncer de Mama”. A iniciativa é da vereadora Sheyla Galba (Cidadania), que vai presidir a Mesa.

A Sessão contará com a participação da presidente da Associação Mulheres de Peito, Aline Souza; da médica mastologista Dra. Paula Saab; da patologista Dra. Cristiane Nimir; do radiologista Dr. André Gentil; da enfermeira Rute Andrade; além da assistida pela Associação Mulheres de Peito, Lara Oliveira.

“Tivemos a iniciativa de promover essa Sessão Especial com a participação para destacar mais um Outubro Rosa e chamar a atenção da sociedade sobre a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, em especial o de mama, tipo que mais acomete as mulheres depois do câncer de pele não melanoma. Para fortalecer este debate, contaremos com as presenças especiais de profissionais, pacientes e instituição ligada à oncologia”, ressalta Sheyla Galba.

Como Assistir

Em virtude da Covid-19, respeitando as restrições impostas pelos Decretos Estaduais e Municipais, a Sessão poderá acompanhada pelos canais oficias: TV Câmara Aracaju Canal aberto 5.3, Sky 305.3, Net 8 Pelo YouTube, Câmara Municipal de Aracaju Pelo site www.aracaju.se.leg.br – no link TV Câmara ao vivo Pelo aplicativo Ascom CMAJU (sistemas los e Android).

Fonte e foto assessoria