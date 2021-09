“Tenho certeza que Jorge Fraga vem para alavancar ainda mais o nosso turismo”, comenta Fabiano Oliveira

Durante sessão na última terça-feira, 28, o presidente da Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Fabiano Oliveira (PP), parabenizou a posse do novo secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Jorge Luís Almeida Fraga. O parlamentar aproveitou para desejar uma boa gestão e se colocar à disposição para as demandas do setor.

“Que Deus abençoe a condução de Jorge Fraga nessa pasta tão importante! Sabemos da sua competência, transparência e compromisso. Desejo uma boa sorte e quero externar que a Frente de Turismo está ao lado do novo secretário para apoiar a sua gestão no que for preciso”, comentou.

Fabiano fez questão de falar da força do turismo e importância da retomada.

“Tenho certeza que o novo secretário vem com a missão de alavancar ainda mais o nosso setor, principalmente neste momento em que estamos falando e vivendo uma retomada. O Turismo é uma indústria que não polui, que gera emprego e renda para nossa cidade. Com o potencial que Aracaju tem, eu não tenho dúvidas que seremos evidência nacionalmente!”, reforçou o parlamentar.

Foto assessoria

por Hivy Rafaella