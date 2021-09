1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas acontece nesta sexta-feira, 1º

Aracaju será palco do 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas, que acontecerá nesta sexta-feira, 1º, às 8h, no Delmar Hotel. O evento é promovido pela Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM).

O encontro tem o objetivo de promover o debate de políticas públicas que promovam o fortalecimento da atuação da mulher em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública com igualdade de oportunidades.

A programação inclui painéis de debates e a criação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas. Entre as participantes em destaque estão as senadoras Maria do Carmo Alves e Kátia Abreu.

Programação:

1º Painel – O protagonismo feminino e o resultado de mulheres que ocupam lugares de poder e fala.

2º Painel – Respeito à diversidade e concretização de direitos fundamentais.

3º Painel – O enfrentamento a violência contra a mulher, formas de romper o ciclo da violência de gênero.

4º Painel – Desafios para a construção de um futuro mais inclusivo, ações para o cuidado com a mulher.

Solenidade de assinatura da ata de fundação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas.

O quê: 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas

Quem: Várias personalidades da administração pública, da segurança e da saúde participarão dos painéis de debates promovidos pela FAMES.

Quando: 1º de outubro, às 8h

Onde: Delmar Hotel