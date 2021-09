Adolescentes de 13 anos começam a se vacinar contra a Covid-19 nesta quinta em Aracaju

Adolescentes de 13 anos começam a se vacinar contra a Covid-19 em Aracaju. A imunização deste público segue até o sábado (2). Os de 12 anos poderão se vacinar de 4 a 10 de outubro.

A partir desta quinta-feira (30), serão imunizados os adolescentes de 12 e 13 anos e nesta nova fase do calendário municipal, a gestão também aplicará o reforço na população acima de 60 anos que tomou a segunda dose até o dia 15 de abril.

Os adolescentes com 13 anos poderão receber a primeira dose desta quinta-feira, dia 30, até o sábado, dia 2 de outubro. Já os adolescentes com 12 anos serão imunizados a partir da segunda-feira, 4, até a quarta-feira, 6. Serão pontos de vacinação para a D1 dos adolescentes e a dose de reforço dos idosos: Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA); Universidade Tiradentes (Farolândia); e UBS Santa Terezinha (Robalo).