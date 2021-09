Agência dos Correios no bairro Aeroporto tem novo endereço

A Agência dos Correios Aeroporto Santa Maria, em Aracaju, está atendendo em novo endereço. A unidade funciona, desde o início dessa semana, na Rua Maria Vasconcelos de Andrade, 817 – sala 2, bairro Aruana (entrada pela rua Perimetral A Norte), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 16h.

A mudança foi necessária em função do encerramento do contrato de cessão de espaço com a empresa que administra o terminal aéreo. Para garantir a continuidade na prestação de serviços e minimizar quaisquer impactos aos clientes, os Correios providenciaram a transferência da agência para um imóvel na mesma região, localizado a cerca de 3 km do aeroporto da capital sergipana.

Todos os produtos e serviços do portfólio dos Correios – como envio de encomendas nacionais e internacionais, emissão e retificação de CPF, consulta ao Serasa, título de capitalização, vale-postal, selos personalizados, entre outros -, continuam disponíveis na agência, bem como em toda a rede de atendimento da empresa.

Assessoria de Imprensa