Anderson da Cunha Possa assume a presidência do Banco do Nordeste

O Conselho de Administração do Banco do Nordeste deliberou nesta quinta-feira, 30, a nomeação de Anderson Aorivan da Cunha Possa como presidente interino e membro do Conselho de Administração da instituição. Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, Anderson Possa estava à frente da Diretoria de Negócios do BNB desde 3 de agosto de 2020.

Bacharel em Direito pela Universidade de Passo Fundo (RS), Anderson Possa possui pós-graduação em Processo Civil, mestrado em Economia pelo Instituto Brasiliense de Direito Público-DF, é doutorando em Ciências Contábeis pela FUCAPE Business School e recentemente foi aprovado no mestrado em Finanças pela Universidade Sorbonne (França). Possui cursos e certificações pela Fundação Dom Cabral – FDC, Fundação Getúlio Vargas – FGV, Universidade de São Paulo – USP e instituições internacionais. Na Caixa, empresa na qual atuou por 19 anos, exerceu as funções de superintendente Nacional, superintendente Executivo, gerente Regional e gerente Geral.

A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição: Anderson Aorivan da Cunha Possa (acumulando Presidência e Diretoria de Negócios), Bruno Ricardo Pena de Sousa, Cornélio Farias Pimentel, Hailton José Fortes, Haroldo Maia Júnior e Thiago Alves Nogueira.