André Moura reúne-se nesta quinta-feira com auxiliares para definir projetos prioritários para o Rio de Janeiro em 2022

O secretário de Representação do Governo em Brasília, André Moura, reuniu-se na tarde desta quinta-feira, 30, com os três subsecretários da pasta – Edmilson Suassuna (Projetos e Captação de Recursos Federais), Ricardo Cardoso (Administração) e Walterson Ibituruna (Relações Institucionais e Políticas Públicas) –, e com a chefe de gabinete, Luanna Cariri, para tratar da elaboração do portfólio dos projetos prioritários definidos pelos órgãos estaduais fluminenses que integrarão o Caderno de Oportunidade para captação de recursos federais no exercício de 2022.

Ao todo, 20 órgãos estaduais já encaminharam as propostas e a perspectiva é que até o dia 15 de outubro todas as pastas estaduais, inclusive as que estão vinculadas, finalizem os respectivos envios para que a SERGB possa fazer a aderência orçamentária e a consolidação do portfólio, para definição, pelo Governo do Estado, das ações prioritárias para o próximo ano.



A SERGB atua como interlocutora do Governo Estadual fluminense na esfera federal, incluído também as pautas municipais, que possibilitem recursos e oportunidades de melhorias para a população fluminense. Ao longo de 2021 foram encaminhados 682 propostas que totalizam mais de R$ 760 milhões em recursos para a Administração Estadual e Municipal de todo o Estado do Rio de Janeiro, na Plataforma +Brasil do Governo Federal.