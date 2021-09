Covid: 5.551 pessoas foram vacinadas nesta quarta-feira

A Prefeitura de Aracaju encerrou esta quarta-feira, 29, com 5.551 aracajuanos vacinados contra a covid-19, e esse total equivale a 85,70% da população com idade acima de 12 anos, público vacinável nessa campanha, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde.

No balanço do dia, foram 1.440 pessoas vacinadas com a primeira dose, 3.940 receberam a segunda e 171 pessoas buscaram sua dose de reforço (entre idosos e imunocomprometidos). Quando se trata da segunda dose ou dose única, a capital sergipana tem mais de 304.796 pessoas imunizadas, o equivalente a 59,31% da população adulta.

Novo calendário

A partir desta quinta-feira, 30, serão imunizados os adolescentes de 12 e 13 anos. E, nesta nova fase do calendário municipal, a gestão também aplicará o reforço na população acima de 60 anos que tomou a segunda dose até o dia 15 de abril.

Os adolescentes com 13 anos poderão receber a primeira dose desta quinta-feira, dia 30, até o sábado, dia 2 de outubro. Já os adolescentes com 12 anos serão imunizados a partir da segunda-feira, 4, até a quarta-feira, 6. Serão pontos de vacinação para a D1 dos adolescentes e a dose de reforço dos idosos: Estação Cidadania (Bugio); Aracaju Parque Shopping (Bairro Industrial); Shopping Riomar (Coroa do Meio); Uninassau (avenida Augusto Franco); Igreja Universal do Reino de Deus (próximo ao Terminal DIA); Universidade Tiradentes (Farolândia); e UBS Santa Terezinha (Robalo).

Repescagem 18+

Também a partir desta quinta-feira, 30, a repescagem para pessoas acima de 18 anos estará disponível em 16 Unidades Básicas de Saúde, das 8h às 14h, funcionando de segunda a sexta-feira, sem fechar para almoço.

Para receber o imunizante, basta apresentar documento com foto e comprovante de residência de Aracaju. Os pontos são: UBSs João Bezerra (Areia Branca), Niceu Dantas (Mosqueiro), Geraldo Magela (Orlando Dantas), Celso Daniel (Santa Maria), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), Joaldo Barbosa (Bairro América), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Maria do Céu (Centro), Dona Jovem (Bairro Industrial), Carlos Fernandes (Lamarão), Eunice Barbosa (Coqueiral), Anália Pina (Almirante Tamandaré), José Machado de Souza (Santos Dumont), Onésimo Pinto (Jardim Centenário) e Carlos Hardmam (Soledade).

Fonte e foto SMS