CPI da Covid se desvirtua tentando criminalizar empresários na pandemia! 

O depoimento do empresário e dono da Rede Havan, Luciano Hang, ao longo dessa quarta-feira (29), na CPI da COVID do Senado Federal, sinalizou uma espécie de “revanche” de alguns setores da classe política, defensora do “fique em casa que economia a gente vê depois” em 2020 contra a classe empresarial brasileira, em especial, aos bolsonaristas e que, desde o princípio da pandemia externam preocupação com o futuro da economia do País, diante de tantas medidas restritivas e de isolamento social impostas pelo poder público como justificativa para enfrentar o vírus.

É evidente que o depoimento de Luciano Hang na CPI foi marcado por muitas polêmicas, muitas discussões e embates entre senadores da situação e da oposição. Houve excesso e até muito desrespeito de ambas as partes. Mas, para quem assistia aos trabalhos da Comissão, era evidente um tensionamento direcionado e até exagerado por membros que comandam a CPI e querem, a todo custo, tentar desgastar o governo federal e responsabilizar seus apoiadores, fazendo narrativas repetidas e cansativas, tentando culpar o empresário.

Luciano Hang foi disposto a esclarecer e responder a todos os questionamentos; fotos, vídeos e reportagens foram usadas pelos senadores e serviram de base para questionamentos; o empresário, que é bolsonarista declarado, não negou suas convicções, descartou que tenha financiado movimentos de fake News e confirmou que fez (e faz uso) do tratamento precoce contra o vírus, também defendendo a vacinação da população. Para a oposição, Luciano deixa a CPI como um “réu confesso” e que responderá criminalmente.

Só que, na avaliação deste colunista, se Luciano Hang se excedeu em alguns pontos, algumas das críticas feitas pelos senadores também foram abusivas, politizadas e que precisam de efetiva comprovação. Em alguns momentos, a CPI mais parecia um grande “debate eleitoral”, onde um lado tenta a todo momento se sobressair ao outro. E, convenhamos: muitas empresas que deveriam ser investigadas pela Comissão, e que movimentaram diretamente dinheiro da COVID-19, sequer foram citadas até agora e talvez nem sejam. Não há interesse…

Em determinados momentos, os senadores da oposição fugiram completamente do “objeto” da CPI e passaram a fazer uma espécie de “devassa” para investigar as operações da empresa HAVAN, inclusive o senador sergipano Rogério Carvalho (PT), que é membro da Comissão. As manifestações de 7 de setembro entraram na “pauta” da Comissão, inclusive se a empresa de Luciano teria patrocinado o ato, ou seja, não havia qualquer relação ali com a pandemia ou com a COVID, mas pura politicagem de alguns parlamentares.

Com a “quebra do monopólio da informação”, este colunista tem convicção que muita gente que acompanhou os debates da CPI hoje, enxergou uma espécie de “revanchismo” de alguns senadores com a classe empresarial que gera emprego e renda, que sempre defendeu a retomada da economia em sintonia com os cuidados com a Saúde e a preservação da vida. No final o grande problema não era porque Luciano defende o tratamento precoce ou se financiava ou não fake News nas redes sociais. O empresário só foi convocado porque é apoiador do governo federal. E nada mais…

Para reflexão!

Luciano Hang foi convocado para prestar depoimento na CPI da Covid sem ter relação direta com vacinas, remédios e hospitais, sem qualquer prova concreta que o incrimine, mesmo gerando muitos empregos pelo País, mas apenas por defender suas convicções, por ter posicionamento político declarado. Apenas por isso…

Veja essa!

Quem conhece o senador Rogério Carvalho e vê sua “alta dosagem” em atacar o governo federal na CPI da COVID, até imagina que sua posição na liderança do PT está lhe movendo a apertar o presidente da República. No embate com o empresário Luciano Hang, o petista parecia enfurecido com a classe bolsonarista.

E essa!

Mas quem o conhece muito bem, sabe que o petista é determinado e arrojado, em especial para conseguir seus objetivos. Pode parecer fragilizado em Sergipe pela perda do Ipesáude, mas sua coragem chegar a impressionar. A ponto de mexer em “CASCAVEL” com vara curta…

André Moura I

O ex-deputado federal André Moura foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em duas ações a mais de oito anos de reclusão em regime fechado, além de ficar impedido de exercer a função pública por cinco anos. A condenação se deu em apreciação sobre processos contra André relacionados à Prefeitura de Pirambu.

André Moura II

A defesa de André Moura deve buscar, através de embargos de declaração, recorrer da condenação. A informação é que o cumprimento da pena deve ser imediato, após o transito em julgado do processo. A decisão tem impacto direto no processo político de Sergipe, porque afasta André da disputa direta pelo Senado em 2022.

André Moura III

Havia uma tendência natural de que André Moura seria pré-candidato a senador da República pelo bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas. Na próxima publicação, este colunista trará uma análise sobre o impacto dessa decisão do STF sobre André Moura para Sergipe.

André merece

André Moura é um político em Sergipe digno de todo o reconhecimento. A coluna não vai entrar no mérito da decisão judicial, considerando que poucos políticos do Estado realizaram tanto ou ajudaram a construir como ele, liderando na capital e no interior, com ou sem mandato.

Movimentação

Bastou a decisão do STF pela condenação a André Moura para as redes sociais “choverem” rumores e especulações sobre a disputa pelo Senado em 2022. Apoiadores de alguns nomes cotados para o cargo de senador se “assanharam” e já se apressaram em defender suas preferências.

Apoio a André

A liderança de André Moura não se discute em Sergipe, como também a sua importância. Após a decisão, vários amigos, com ou sem mandato, correram para as redes sociais e se solidarizaram com o ex-deputado. O secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva, também se manifestou. “André é e sempre será meu líder”, pontuou.

Luciano Bispo I

O deputado estadual Luciano Bispo (MDB) foi entrevistado no programa “Política com Café”, da Rádio Web Metrópole de Aracaju, quando respondeu aos questionamentos sobre temas variados formulados pelos apresentadores Eduardo Barbosa, Raildo Queiroz e Sandoval Júnior.

Luciano Bispo II

Questionado se será candidato a governador ou a vice em 2022, Luciano Bispo não polemizou e reafirmou o que tem dito em outras entrevistas, sobre seu comportamento como membro de um agrupamento. “Sou candidato a ser o candidato de todos, disse, ratificando que, por enquanto, é pré-candidato a disputar a reeleição.

Luciano Bispo III

“Eu não posso abrir mão das minhas base eleitorais. Me sinto pronto para disputar qualquer mandato, qualquer cargo, mas por enquanto vou disputar a reeleição na Assembleia. Agora meu nome está à disposição do grupo e eu não nego o sonho de compor a chapa majoritária”, comentou o deputado.

Sem surpresa

Luciano disse que tem conversado com o governador Belivaldo Chagas (PSD) sobre a necessidade de já se planejar o projeto político do grupo para 2022, para evitar possíveis dispersões e confirmou que não vê surpresa em uma possível pré-candidatura do senador Rogério Carvalho (PT) ao governo contra o bloco da situação.

Franco atirador

“Para mim não é surpresa e Rogério Carvalho é um franco atirador! Ele é senador da República, se ganhar, vira governador, se perder, continua no Senado. Mas eu acho que Lula ainda será ouvido. Mas no nosso grupo nós temos bons nomes e vamos para esta disputa bem alinhados”, completou Luciano.

Fábio Mitidieri I

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) presidiu na Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, uma audiência pública para debater a realização dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) de 2021. Com grande ligação junto ao esporte, em 2011, Fábio Mitidieri foi convidado a assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da capital sergipana, deixando uma marca significativa com diversos projetos implementados, desde o Bolsa-Atleta, à realização de diversos campeonatos que valorizaram e incentivaram inúmeros atletas de Aracaju.

Fábio Mitidieri II

Em Brasília, o parlamentar lembrou a importância da realização da competição que acontecerá de 29 de outubro a 5 de novembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e que reunirá 7.500 atletas escolares, de 12 a 14 anos, em 17 modalidades esportivas. “A competição tem por finalidade a participação dos estudantes-atletas brasileiros em atividades desportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos. O esporte na escola é o primeiro passo para o alto rendimento e a formação de verdadeiros cidadãos.”, lembrou.

Mulheres Municipalistas I

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizará em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), o 1º Encontro das Mulheres Municipalistas Sergipanas, que acontecerá no dia 1º de outubro, às 8h, no Delmar Hotel, Aracaju. O evento tem o objetivo de promover o debate de políticas públicas que promovam o fortalecimento da atuação da mulher em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública com igualdade de oportunidades. A programação inclui painéis de debates e a criação do Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas.

Mulheres Municipalistas II

Para representar o Movimento Mulheres Municipalistas Sergipanas e promover o evento, a FAMES designou a conselheira fiscal da CNM, Silvany Mamlak, prefeita de Capela. Silvany Mamlak está inserida na estatística de 17,3% das mulheres eleitas prefeitas nas eleições 2020 do estado de Sergipe. Os homens ainda são a maioria com a ocupação de 82,6% à frente da gestão municipal. Os números indicam a necessidade do debate sobre o fortalecimento da atuação da mulher na administração pública e de políticas públicas de inclusão.

João Daniel I

O plenário da Câmara aprovou o projeto de lei que pune com a suspensão por 12 meses do direito de dirigir motorista que cometer infração de trânsito gravíssima, a exemplo de racha ou corrida de arrancada, e postar redes sociais – ele ou terceiros. A proposta aprovada foi apresentada no parecer do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), que unificou dois projetos sobre o mesmo tema, o Projeto de Lei 3922/2020, de autoria do deputado João Daniel (PT/SE), e o PL 130/2020, da deputada Christiane de Souza Yared (PL/PR), que alteram o Código de Trânsito Brasileiro. A matéria agora segue para o Senado.

João Daniel II

Caso o motorista flagrado não tenha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não poderá tirar o documento por igual prazo. Prevê ainda que, se a infração for cometida novamente no período de um ano, a CNH será cassada. A proposta permite também que o condutor seja punido pelo órgão de trânsito no prazo de 12 meses após a divulgação do vídeo, mesmo que este tenha sido tirado do ar, além de o responsável pela divulgação das imagens – seja pessoa física ou jurídica – estar passível de ser punido com multa de natureza gravíssima multiplicada por 10. Esse projeto facilita a identificação do infrator, permitindo que através do uso da própria filmagem ou de civis e apresentadas ao órgão de trânsito fiscalizador, para que possa ser punido.

João Daniel III

Para o deputado João Daniel, é preciso que haja uma punição ao estímulo à prática desse tipo de infração de trânsito, especialmente no Brasil, um país com altos índices de acidentes, com muitas mortes e pessoas sequeladas em decorrência deles. Ele acrescentou ainda que o próprio presidente da República com suas atitudes de irresponsabilidade no trânsito – trafegando de motocicleta sem capacete, em pé em veículos com porta aberta, entre outro – dá mau exemplo. “Apresentamos esse projeto de lei com o objetivo de punir quem posta esses vídeos, pois esse tipo de divulgação faz apologia à prática e atrai pessoas a praticarem esses tipos de infração”, observou o parlamentar.

Fábio Henrique I

Em 2021, o preço da gasolina nas bombas acumula um aumento superior a 32%, e de quase de 40% se acompanhado os últimos 12 meses. A variação está bem acima da inflação, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou até julho um avanço de 4,76%, e de 8,99% em 12 meses. Isso fez com que o deputado federal Fábio Henrique (PDT) fizesse um pronunciamento na Câmara Federal, cobrando a responsabilidade pelo preço abusivo dos combustíveis.

Fábio Henrique II

“O presidente Jair Bolsonaro disse que demitiria o então presidente da Petrobrás, o senhor Roberto Castelo Branco, e assim o fez porque os preço dos combustíveis estavam aumentando muito. Daí ele nomeou o senhor Joaquim Silva e Luna e o preço continua aumentando. Os combustíveis estão muito caro, o valor da gasolina chega a R$ 7,00 o litro em muitos lugares do país. De quem é a culpa disso?”, questionou o deputado sergipano.

ICMS

Fábio Henrique afirma que a sociedade continua com dúvida da responsabilidade. “O Governo Federal alega que a culpa são dos governadores que não abaixam o ICMS. Em Sergipe, no meu Estado, a alíquota de ICMS é a mesma há vários anos, ou seja, não há aumento da alíquota e o combustível continua aumentando. Os governadores acusam que o aumento é por conta da dolarização do Petróleo”, explicou.

Cobrança

“Quem está pagando a conta desse preço abusivo é o consumidor brasileiro, são as pessoas. Pedimos que parem esse jogo de empurra-empurra e que o Governo Federal assuma a sua responsabilidade, bata na mesa, mostre que o principal acionista da Petrobrás é o povo brasileiro, e que permita as pessoas pagarem somente o preço justo”, solicitou o deputado Fábio Henrique.

Janier Mota I

Empenhada em acolher os pleitos da Região Sul de Sergipe e ciente que esporte e lazer são elementos fundamentais para garantir a qualidade de vida da sociedade, a deputada estadual Janier Mota (PL) solicitou ao Governo do Estado, através de órgãos públicos competentes, que execute revitalização na quadra poliesportiva localizada no Bairro Mutirão, na cidade de Itabaianinha.

Janier Mota II

O pedido da parlamentar foi feito por meio de indicação protocolada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) e ocorre devido ao atual estado da quadra de esportes: em decorrência de danos causados pela ação do tempo e ausência de manutenção adequada, o espaço – construído pelo Governo de Sergipe em 2011 – está com a cobertura metálica com vários pontos de corrosão e estrutura bastante danificada, necessitando de uma reforma.

Janier Mota III

De acordo com um laudo técnico de vistoria de engenharia, os danos localizados na quadra são, visivelmente, na cobertura metálica, que precisa ser trocada, pois há risco direto de um acidente. As demais estruturas – como pisos, paredes e arquibancadas – estão em bom estado de conservação, necessitando apenas de pequenos reparos, como pintura, limpeza/capina na entrada do espaço e a troca de guarda-corpo entre a quadra e a arquibancada.

Quadra revitalizada

“Atendendo a pedidos da população itabaianinhense, visitei e verifiquei de perto a situação atual da quadra, que está desativada e precisa de uma revitalização urgente. Diante da situação vista, protocolei uma indicação na Assembleia pedindo ao Governo do Estado que realize os reparos necessários para ativar esse importante equipamento esportivo”, reforça Janier Mota.

Atrativo

A parlamentar destaca que a quadra poliesportiva é um excelente atrativo para os moradores que vivem no Bairro Mutirão, proporcionando esporte e lazer às crianças e jovens. “Além do mais, uma vez em pleno funcionamento, o espaço contribui com a segurança da redondeza toda. Por isso, esperamos, mais uma vez, contar com a sensibilidade do governador Belivaldo para atender este pedido dos itabaianinhenses”, afirma.

Gilmar Carvalho I

O deputado Gilmar Carvalho apresentou Projeto de Lei nº 230/2021 na Assembleia legislativa de Sergipe que propõe que crianças e adolescentes cujo pai ou mãe tenham falecido ou vierem a falecer em decorrência da Covid 19 e estejam residindo em Sergipe recebam um auxílio mensal de R$ 500, até que atinjam a maioridade civil.

Gilmar Carvalho II

As despesas oriundas da execução do PL deverão ser de responsabilidade do Poder Executivo Estadual que, segundo o deputado, o Estado deve amparar essas crianças e adolescentes, haja vista à insegurança econômica a que são expostas em razão do falecimento dos seus pais. De acordo com Gilmar Carvalho, o PL visa assegurar aos órfãos, a garantia da dignidade da pessoa humana.

Pastor Diego I

A fim de entender a dificuldade que a população está enfrentando no agendamento de consultas psicológica e psiquiátrica na rede municipal de Aracaju, o vereador Pastor Diego (PP) realizou uma visita à secretária Municipal da Saúde, Waneska Barbosa. Na oportunidade, eles discutiram algumas soluções para acabar com as longas filas de espera para este atendimento. Segundo o vereador, ele foi procurado em seu gabinete por diversos usuários do Sistema Público de Saúde (SUS), que fizeram a reclamação.

Pastor Diego II

“A pandemia afetou direta e indiretamente a vida das pessoas. Muitos ainda estão sem trabalhar e sem ter como sustentar a família. Outros perderam entes queridos para a covid-19 e precisam desse amparo psicológico para conseguirem se reerguer. E, como pastor evangélico, também tenho atendido muitas pessoas, passando por todos os tipos de aflições e não posso cruzar meus braços diante dessa situação”, declarou.

Pastor Diego III

O vereador Pastor Diego visitou a secretária Waneska Barbosa acompanhado do psicólogo e doutorando em Psicologia, Israel Jairo. “Além da pandemia já existia uma necessidade de atendimento que não era ofertada de maneira satisfatória para a demanda da população aracajuana”, ressaltou ele.

Professor Bittencourt I

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o requerimento nº459/2021 de autoria do vereador Professor Bittencourt (PCdoB) para a realização de Audiência Pública sobre a Criação de Políticas Públicas para animais em Aracaju – Rede de Atendimento Animal. A audiência está marcada para a próxima segunda-feira (4), a partir das 9h, e terá transmissão pelo youtube da Câmara Municipal de Aracaju.

Professor Bittencourt II

O vereador comemorou a aprovação do requerimento e convidou a sociedade para participar do evento. “É uma aprovação muito importante, porque ela viabilizou a realização de Audiência Pública. Nessa Audiência, vamos ouvir pessoas que se interessam pelo tema e, inclusive, vamos apresentar algumas sugestões, de autoria do mandato, que estão sendo tramitadas na Câmara de Vereadores para que possamos aperfeiçoar as políticas públicas sobre essa temática. Espero contar com a participação de todos”, destacou.

Fabiano Oliveira I

O presidente da Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Fabiano Oliveira (PP), parabenizou a posse do novo secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo (Semict), Jorge Luís Almeida Fraga. O parlamentar aproveitou para desejar uma boa gestão e se colocar à disposição para as demandas do setor.

Fabiano Oliveira II

“Que Deus abençoe a condução de Jorge Fraga nessa pasta tão importante! Sabemos da sua competência, transparência e compromisso. Desejo uma boa sorte e quero externar que a Frente de Turismo está ao lado do novo secretário para apoiar a sua gestão no que for preciso”, comentou.

Fabiano Oliveira III

Fabiano fez questão de falar da força do turismo e importância da retomada. “Tenho certeza que ele vem com a missão de alavancar ainda mais o nosso setor, principalmente neste momento em que estamos falando e vivendo uma retomada. O Turismo é uma indústria que não polui, que gera emprego e renda para nossa cidade. Com o potencial que Aracaju tem, eu não tenho dúvidas que seremos evidência nacionalmente!”, reforçou o parlamentar.

Sargento Vieira I

Após ser provocado pelo ex-vereador de Aracaju, o sargento Vieira, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação judicial para evitar o desemprego em massa dos cobradores de ônibus da capital. A justiça do Trabalho, em decisão liminar, assim decidiu que as empresas de ônibus se abstenham de exigir que os motoristas recebam dinheiro ou qualquer outro tipo de pagamento pelas passagens, enquanto não instalados dispositivos para pagamento de passagem.

Sargento Vieira II

O MPT determinou ainda que nas linhas em que não haja cobrador disponível as empresas providenciem, no prazo de 60 dias, a contar da notificação, a instalação de câmeras de monitoramento e/ou sensores de presença para auxiliar o motorista na verificação das portas do veículo.

Sargento Vieira III

A instalação de dispositivo para saída de voz no painel do motorista para auxiliá-lo na divulgação de avisos e orientações a todos os usuários, conforme previsto pela NBR 14022 –Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de passageiros (ABNT, 2011); e a instalação de letreiros internos nos coletivos para oferecer a alternativa de repassar informações aos usuários de ônibus sem que o motorista precise desviar sua atenção do veículo para auxiliar os passageiros.

Equipe completa

No período de 60 dias para a adoção das medidas, manter os ônibus coletivos com a equipe completa (motorista e cobrador). Em caso de descumprimento de cada obrigação supra, será aplicada multa diária de R$ 5.000,00, incidindo até o efetivo cumprimento de cada obrigação, a ser revertida em favor de entidade ou órgão beneficiado a ser apontado pelo Ministério Público do Trabalho, após consulta à comunidade e cadastramento de órgãos e entidades, a instituições ou programas/projetos públicos ou privados, de fins não lucrativos, que tenham objetivos filantrópicos, tendo em vista a reconstituição dos bens lesados.

Geraldo Macêdo I

O vereador e líder do prefeito na Câmara de Simão Dias, Geraldo Macêdo (PSB), esteve no gabinete do senador Alessandro Vieira (Cidadania), em Aracaju. Na oportunidade, o parlamentar socialista solicitou informações sobre a perfuração do poço artesiano da comunidade Lajinha, na zona rural do município sergipano. “Tive a grata satisfação de saber que está tudo ocorrendo dentro dos trâmites necessários e em breve realizaremos o grande sonho desta comunidade”, destacou Geraldo.

Geraldo Macêdo II

O vereador também solicitou ao senador um esforço do seu mandato, para sensibilizar o Ministério da Cidadania no tocante a distribuição de cestas básicas para as inúmeras famílias simãodienses que vivem em insegurança alimentar, situação muito difícil, principalmente nesta pandemia. Outra pauta apresentada durante a reunião remete a Identidade Profissional dos Radialistas (PLC 153/2017), que tramita no Senado Federal, para reconhecimento em todo o território nacional.

Geraldo Macêdo III

“Foi um papo muito produtivo, com a expectativa de bons frutos para a nossa gente. Ainda na ocasião ganhei um exemplar do Vade Mecum atualizado, e autografado pelo senador, para presentear ao meu concunhado Júnior Rocha”, finalizou o vereador.

