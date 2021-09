CUT apoia servidores de Maruim na luta pelo pagamento dos salários

A Central Única dos Trabalhadores (CUT Sergipe) manifesta solidariedade e apoio aos servidores públicos do município de Maruim que lutam pelo pagamento dos salários de dezembro de 2020, de agosto de 2021 e também de setembro de 2021, pois já estamos no fim do mês.

Nesta quarta-feira, dia 29 de setembro, a Prefeitura anunciou através de carro de som pelas ruas da cidade de Maruim que a Justiça Federal desbloqueou o FPM e num prazo de 24 horas vai pagar o salário de dezembro de 2020 e no prazo de 48 horas vai pagar o salário atrasado de agosto.

A CUT Sergipe espera que desta vez o compromisso firmado pelo prefeito Gilberto Maynard (PT) seja cumprido, uma vez que desde o início do ano os trabalhadores organizam atos, protestos, deflagraram duas greves e firmaram várias negociações para pagamento dos salários atrasados.

Por Iracema Corso