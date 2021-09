Dois homens que tentavam vender um veículo roubado são presos em Aracaju

Policiais civis da Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) efetuaram, nessa quarta-feira (29), a prisão em flagrante de José David Bastos Matias, 24 anos, e Thiago Wallace dos Santos, 26. A dupla foi flagrada no momento em que mostrava um veículo roubado para venda em um estacionamento de um supermercado na Zona Norte de Aracaju.

Segundo a delegada Aliete Melo, investigadores da DRFV surpreenderam a dupla criminosa no momento em que estavam expondo o automóvel para venda, pois, ao verificarem os sinais identificadores do veículo, constataram que se tratava do veículo VW/GOL roubado no dia 26 de setembro, no Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro.

Após a prisão, ambos negaram a autoria do roubo, bem como negaram ter ciência de que se tratava de veículo roubado. O preso Thiago Wallace dos Santos já tem passagem pelo sistema prisional e já foi preso pela DRFV por crime da mesma natureza.

A vítima será intimada e o inquérito policial será concluído e encaminhado ao Judiciário e ao Ministério Público, a quem compete conduzir o processo na segunda fase da persecução penal.

A delegada salienta que, ainda no dia de ontem, foram recuperados e apreendidos outros dois veículos no Detran/SE, quando se tentava realizar a transferência de documentação, mas, ao serem submetidos ao vistoriador da DRFV, foi constatado que se tratavam de veículos adulterados, com chassis implantados.

Informações e foto SSP