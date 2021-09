Dr. Manuel Marcos se preocupa com falta de cirurgia ortopédica em Sergipe

O discurso do vereador Dr. Manuel Marcos na sessão desta quinta-feira, 30, foi para chamar a atenção sobre a dificuldade que pacientes enfrentam para realizarem cirurgias ortopédicas no estado. De acordo com o parlamentar, as pessoas que sofrem acidente vão até o Hospital João Alves Filho e não conseguem fazer a cirurgia reparadora. “Muitos pacientes acabam complicando seu estado de saúde pela falta de cirurgia”, completou.

Outra situação abordada pelo parlamentar é a falta de droga imunossupressora para dar continuidade ao tratamento de pacientes que fizeram transplante renal. Em aparte, Sheyla Galba (Cidadania) confirmou a condição e fez um apelo para que a situação seja resolvida o quanto antes. “Além disso, temos pacientes oncológicos há mais de trinta dias esperando para fazer radioterapia e não conseguem fazer”, alertou.

Emília Corrêa (Patriota) parabenizou a abordagem dos colegas e pediu atenção do poder público para que a situação seja resolvida o quanto antes. “Temos a preocupação e queremos a solução para essa situação”, disse.

Nossa Senhora da Glória

Dr. Manuel Marcos parabenizou a população de Nossa Senhora da Glória por mais uma comemoração de emancipação política. “É um município pujante que cresce tanto demograficamente quanto economicamente. “Parabéns, povo de Nossa Senhora da Glória”, enfatizou.

Por Agência Câmara Aracaju