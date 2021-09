Em reunião com o governador Belivaldo Chagas, vereador Fabiano Oliveira destaca potencial turístico de Aracaju

Na tarde da última quarta-feira, 29, o vereador Fabiano Oliveira (PP) finalizou sua agenda se reunindo com o governador Belivaldo Chagas. Na oportunidade, eles lembraram do período em que dividiram a bancada enquanto deputados, conversaram sobre política, cenário da pandemia e futuro.

O vereador, que também é presidente da Frente Parlamentar de Turismo da Câmara, aproveitou para destacar o potencial turístico da capital. “Conversamos muito sobre passado, presente e futuro. E não dá para falar de futuro sem reforçar a força que é o nosso turismo. Aracaju é uma cidade linda e que será referência em todo Brasil nessa retomada. Vamos trabalhar para levar nossa capital ao mais alto escalão do turismo nacional. Belivaldo reconhece a potência do setor e está do nosso lado! Mais um encontro super positivo com o governador!”, destacou.

Por Hivy Rhafaell