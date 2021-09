Fapitec divulga lista de pré-candidatos e abre votação para Câmaras de Assessoramento

Relação de nomes a serem votados está disponível nesta quinta (30), e votação via formulário será aberta na sexta (1)

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) divulga nesta quinta-feira (30) a relação dos pré-candidatos que irão fazer parte da eleição para composição das Câmaras de Assessoramento Técnico (CATs) da entidade. O edital dispõe de recurso financeiro geral no valor de R$ 48 mil reais, destinados ao custeio das atividades consultivas nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I).

Na sexta-feira (1), terá início a votação para escolha dos novos assessores técnicos de maneira online, através de um formulário virtual. O link estará disponível na aba de Editais no site da Fapitec até o dia 25 de outubro, assim como a lista dos pré-candidatos. A relação das pessoas aptas a votar também estará disponível neste mesmo local do site. O resultado final será divulgado a partir de 27 de outubro.

Aqueles que tiverem interesse em votar, mas não tiverem o nome na lista, devem entrar em contato através do email: camaradeassessoramento@fapitec.se.gov.br. Para ser votante, é necessário estar ativo em qualquer universidade do estado, ter preferencialmente título de doutor e ser pesquisador da Fapitec.

Ao todo, 35 novos membros serão selecionados. Cada uma das Câmaras será formada por seis assessores, sendo três membros titulares e três suplentes. “A Fapitec agradece a todas as candidaturas para as Câmaras de Assessoramento e enfatiza a importância da participação dos membros a serem eleitos. A finalidade do seu trabalho será apoiar, assessorar, sugerir e participar do processo de seleção de propostas submetidas aos editais da instituição”, afirma o coordenador das CATs, Diron Cruz.

Câmaras

A função das Câmaras é a de apoiar a Fundação em assuntos inerentes ao Sistema de CT&I do estado, tendo caráter consultivo. As CATs se distribuem em diferentes áreas de conhecimento e inovação, sendo elas Ciências Exatas e da Terra (CCET), Ciências Biológicas (CCB), Engenharias e Computação (CEC), Ciências da Saúde (CCS), Ciências Agrárias (CCA), Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes (CCH) e Extensão, Tecnologia e Inovação (CETI).

As atividades das Câmaras de Assessoramento incluem a avaliação e o acompanhamento de projetos, incluindo posicionamentos relacionados ao seu mérito técnico-científico. Essas ações se relacionam aos programas de estímulo à pesquisa científica e tecnológica, de qualificação de recursos humanos, inovação e difusão do conhecimento científico da Fapitec.

Fonte e foto assessoria