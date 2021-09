Deputado Ibrain cobra reconstrução da Rodovia Lagarto a Itaporanga

Buscando segurança e melhorias nas estradas, parlamentares aprovaram nesta quarta-feira, 29, mais uma linha de crédito para o Governo do Estado de Sergipe. Através do benefício, o deputado estadual Ibrain de Valmir (PSC), volta a cobrar do governador Belivaldo Chagas a reconstrução da rodovia que liga o município de Lagarto a Itaporanga d’Ajuda.

De acordo com o parlamentar, a obra possibilitará um novo acesso para os munícipes da região que querem se deslocar com rapidez e segurança para a cidade vizinha. Na última semana, Ibrain de Valmir acompanhado do seu pai, o ex-prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, esteve na sede do Governo para solicitar benefícios para os moradores da região centro-sul.

“Em conversa totalmente agradável, solicitei que Lagarto continue sendo um canteiro de obras, através de calçamento em várias áreas do município, tanto na zona urbana, como também na zona rural.”, disse Ibrain.

Na oportunidade, Ibrain de Valmir pediu celeridade na indicação de número 306/2019, que solicita a revitalização da Rodovia SE-265, que liga os municípios de Lagarto a Itaporanga d’Ajuda, com destaque para os trechos que passam pelos povoados Gravatá, Sapé, Brasília, Jenipapo, e Estancinha.

Fonte e foto assessoria