Jucese e Sebrae promovem workshops: “Desburocratiza Sergipe”

Novo evento da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese), em parceria com o Sebrae/SE e apoio da Federação dos Municípios de Sergipe (Fames), garante o desenvolvimento do ambiente de negócios através da Desburocratização do Registro Empresarial.

Serão realizados, no período de 5 de outubro a 11 de novembro, seis workshops com o tema: “Desburocratiza Sergipe”. A cada encontro, representantes da prefeitura municipal, divididos em grupos que envolvem todas as regiões do estado, participarão dos workshops, que será promovido no auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500).

Segundo o presidente da Jucese, Marco Freitas, o evento reforça a importância da efetivação da Redesim para o processo de transformação digital em Sergipe. “Com a integração, construímos uma base consistente para os empreendedores sergipanos em cada município. A realização dos workshops reafirma o comprometimento da Jucese para com o progresso empresarial do nosso estado”, enfatiza Freitas.

A integração possibilita uma melhor avaliação do ambiente de negócios, reduz a informalidade e propõe maior controle de fiscalização. Ao integrar todos os dados em um só lugar, os servidores das Secretarias de Vigilância Sanitária, Meio Ambiente e Finanças têm acesso a um sistema mais ágil para atender os cidadãos, permitindo que o empresário inicie as atividades da empresa com maior celeridade e de acordo com a lei.

O projeto faz parte das medidas adotadas pelo Governo do Estado com foco na otimização dos trâmites processuais, tornando mais rápido e seguro o processo para abertura de novas empresas.

Workshops:

1º Workshop 05/10/2021: GRANDE ARACAJU

2º Workshop 18/10/2021: AGRESTE CENTRAL E CENTRO-SUL

3º Workshop 19/10/2021: SUL SERGIPANO

4º Workshop 08/11/2021: ALTO SERTÃO E MÉDIO SERTÃO

5º Workshop 09/11/2021: BAIXO SÃO FRANCISCO

6º Workshop 11/11/2021: LESTE SERGIPANO

O QUE É: seis encontros envolvendo todas as regiões de Sergipe com o intuito de melhorar o ambiente de negócios

QUANDO: 05/10, 18/10, 19/10, 08/11, 09/11 e 11/11

LOCAL: auditório do Sebrae (Av. Tancredo Neves, 5.500)

HORÁRIO: a partir das 8h30

PÚBLICO: convidados das prefeituras municipais

REALIZAÇÃO: Jucese em parceria com o Sebrae Sergipe. Apoio: Fames