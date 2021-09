Kitty Lima pede passagem molhada sobre o Riacho do Cachorro

A Indicação Nº 490/2021, de autoria da deputada Kitty Lima (Cidadania) foi aprovada em votação na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe. Ela pediu a construção de uma passagem molhada sobre o Riacho do Cachorro, na divisa entre os municípios de Monte Alegre e Poço Redondo.

A solicitação será encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs). A parlamentar falou que a medida de extrema importância, vez que viabilizará o acesso à feira de Santa Rosa do Emirio, situado no povoado.

“Contribuirá para o fomento do comércio local, além de dar maior segurança aos moradores, que tem como única fonte de sustento o comércio local, bem como aqueles que realizam compras na referida feira, evitando-se assim, que essas pessoas não tenham a obrigatoriedade de se deslocar para municípios distantes, expondo suas vidas em estradas, precárias e sem qualquer segurança de trafegar”, declarou.

Foto: Divulgação

Por Wênia Bandeira