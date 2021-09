Luciano Bispo ministrará palestra sobre o Plano de Desenvolvimento na Somese

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, ministrará palestra nesta quinta-feira, 30, na Sociedade Médica de Sergipe (Somese). O assunto será o Plano de Desenvolvimento de Sergipe (PEDS).

Foi feito um estudo com pesquisas, entrevistas com gestores e empresários, envolvendo setores produtivos do estado. Este estudo poderá estabelecer estratégias para alavancar o desenvolvimento e potencializar a economia, gerando emprego e renda.

A palestra será a partir do meio-dia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do pagamento da taxa de R$ 40. As vagas têm um número limitado de pessoas. Mais informações pelos números de telefone (79) 3211-0719 e (79) 98815-0525 (WhatsApp).

Os interessados podem acessar o Relatório no site da Assembleia Legislativa de Sergipe através do link.

Arte: Luana Iasmin

Por Wênia Bandeira