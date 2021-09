Mãe dos gêmeos de 4 anos mortos em incêndio em Gararu não resiste e morre no Hospital Urgência

Morreu na noite desta quarta-feira (29) Neutênia Daniele Froes da Silva Lima, 34 anos, após passar 12 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), ao tentar salvar os filhos do incêndio.

Ela era mãe dos irmãos gêmeos de apenas quatro anos, que morreram carbonizados em um incêndio registrado na mercearia da família, ocorrido no dia 17 deste mês no município de Gararu.

As informações são de que o velório vai acontecer no município de Monte Alegre.

Relembre – as duas crianças morreram durante um incêndio registrado no município de Gararu. O incêndio atingiu uma mercearia e os dois irmãos gêmeos, de 4 anos, morreram após serem atingidos pelo fogo. A mãe dos meninos teve cerca de 45% do corpo queimado.