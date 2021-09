Maruim: Sintasa espera pagamento dos salários atrasados após desbloqueio do FPM

Com o anúncio do desbloqueio dos recursos oriundos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), nesta quarta-feira (29), a direção do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) aguarda agora que a Prefeitura Municipal de Maruim cumpra com a parte do acordo fechado com o sindicato, no dia 10 de agosto, de que se houvesse o desbloqueio do FMP pagaria as pendências salariais em 24 horas.

Nesta quarta, um carro de som contratado pela prefeitura anunciou o desbloqueio judicial do FPM e que o prefeito Gilberto Maynard pagaria o salário atrasado de dezembro de 2020 em 24 horas e o salário de agosto em 48 horas.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, o desbloqueio do FPM é uma vitória da categoria que fez mobilizações, atos públicos e deflagrou paralisações e greves para pressionar a gestão municipal e também impetrou uma ação na Justiça cobrando a regularização de todas as pendências financeiras.

“A todo momento o Sintasa tentou uma solução pacífica, participando de reuniões e de acordos que não foram cumpridos e acabou sendo surpreendido por uma ação judicial para suspender a greve. Mesmo assim, o Sintasa tomou a providência de ajuizar uma ação específica para proibir que haja qualquer novo atraso salarial e garantir os salários em aberto. E com a notícia de hoje do desbloqueio do FPM estamos satisfeitos por termos capitaneado esta batalha em prol dos trabalhadores”, disse Augusto Couto.

E nesta quarta-feira à tarde, o prefeito de Maruim convidou oficialmente a diretoria do Sintasa para uma reunião no dia 13 de outubro no gabinete dele. “Esperamos que o prefeito cumpra com a palavra de que faria os pagamentos em 24h e 48h e a partir daí vamos continuar a nossa luta mirando outras necessidades dos trabalhadores”, completou Augusto, se referindo ao auxílio-alimentação e a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV).

Informações e foto Sintasa