Nutrição esportiva: entenda como a área pode beneficiar a saúde

Especialista e professor da Unit, Marcus Vinicius Santos destaca a importância da área.

A pandemia do novo coronavírus mudou os hábitos e o estilo de vida de toda a população. Os cuidados com a saúde se tornaram essenciais para a melhoria da qualidade de vida. Alguns buscaram novas rotinas, principalmente quanto à atividade física e alimentação, e outros retomaram costumes antigos.

O Guia de Atividade Física para a população brasileira destaca os benefícios da atividade física, entre eles, o controle do peso e a melhoria da qualidade de vida, do humor, da disposição e da interação com as outras pessoas e com o ambiente.

“Por conta da pandemia, muitos praticantes decidiram voltar a se exercitar e a procurar uma alimentação balanceada. Isso porque as restrições sociais geraram ganho de peso e, também, perda de condicionamento físico”, declara o nutricionista esportivo e professor do curso de Nutrição da Universidade Tiradentes (Unit), Marcus Vinicius Santos.

Segundo o Guia, quanto mais cedo a atividade física é incentivada e se torna um hábito de vida, maiores os benefícios para a saúde. Se as atividades físicas forem moderadas, o praticante deve realizá-las por pelo menos 150 minutos por semana. Caso sejam atividades físicas vigorosas, a indicação é a prática de 75 minutos de atividade física por semana.

Entre os profissionais que podem prestar assistência para esta nova rotina, seja ao atleta, amador ou profissional, é o nutricionista esportivo. O acompanhamento nutricional promove um olhar individualizado.

“O acesso ao nutricionista esportivo é importante, pois, com ele, as metas do cliente podem ser atingidas de forma segura e de maneira mais eficiente. Muitos indivíduos percebem que demoram muito a evoluir no treinamento. Mas, com ajuda profissional, os resultados são mais rápidos e prazerosos”, comenta o especialista.

“O diferencial é estar em contato direto com outra área extremamente necessária para a saúde, que é a atividade física. Alimentar-se bem é necessário, e se movimentar é mais necessário ainda”, complementa.

Para o atleta profissional, o nutricionista também enfatiza a importância do acompanhamento. “Para o atleta, principalmente, o profissional representa menos lesões, maior vigor para participar de campeonatos e mais medalhas”, finaliza.

