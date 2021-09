Pimentel reivindica atendimento aos fissurados no São José

Desde a última sexta-feira, 24, o setor de fissurados do Hospital São José, na zona Norte de Aracaju, está com o atendimento suspenso por falta de repasses. Nesta quarta-feira, 29, o deputado estadual Luciano Pimentel fez uso da tribuna durante a sessão da Assembleia Legislativa para reivindicar o restabelecimento dos serviços do setor, que é essencial para os pacientes com má formação labial, conhecida como lábio leporino’. No Hospital São José, esse trabalho é realizado através da Sociedade Especializada no Atendimento ao Fissurado de Sergipe (Seafese).

“Em ofício encaminhado para direção do Hospital São José, a Seafese comunicou a suspensão, por tempo indeterminado, do atendimento ambulatorial e cirúrgico prestado aos pacientes fissurados por falta de recursos para custear as atividades”, destacou Luciano Pimentel.

Ciente da gravidade desta paralisação, o parlamentar apelou para que o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju busquem a resolução deste entrave. “Peço que encontrem uma forma de solucionar, o mais rápido possível, essa questão. Vale lembrar que, há quase 18 anos, a Seafese é a única instituição referência na prestação deste serviço em Sergipe. Por isso, faço esse apelo para que haja a resolução desse problema grave”.

Assessoria Parlamentar

Foto: Jadilson Simões